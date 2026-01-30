Оголошено склад журі Нацвідбору на "Євробачення-2026"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Цього року склад журі було розширено: замість трьох експертів, як у попередні роки, оцінюванням займатимуться п’ятеро фахівців.

Серед них співачка Руслана, представниця України на "Євробачення-2013" Злата Огнєвіч, український композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу ТАВР Медіа Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Чому змінили формат журі

Креативний продюсер Нацвідбору-2026 Герман Нєнов пояснив, що оновлення складу пов’язане з бажанням комплексніше оцінювати конкурсні номери.

За його словами, кожен член журі відповідає за окремий елемент, необхідний для успішного виступу на міжнародній сцені.

Герман Нєнов (фото: instagram.com/german.nenov)

"Цього року ми суттєво змінили підхід до формування журі. Їх кількість буде збільшено до п’яти, і тепер це вже не просто група суддів, які ставлять загальну оцінку. Це експертна панель, у якій кожен член представляє окремий вектор, що є складовою успішного виступу на "Євробаченні", - прокоментував він.

"Пісня, вокал, перформанс, автентичність і медійний резонанс - ключові складові успішного представлення країни на "Євробаченні" сьогодні. Ми віримо, що такий підхід до оцінювання дозволить кристалізувати вибір і знайти артиста, здатного гідно представити Україну", - додав Герман Нєнов.

На що звертатимуть увагу члени журі

Руслана зазначила, що для неї головним критерієм стане сама пісня та її енергетика.

"Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти. Важлива саме пісня. "Євробачення" - це пісенний конкурс! Як у 2004 році, коли ми вперше привезли перемогу для України, так і зараз - у 2026 році. Рецепту перемоги не знає ніхто. Та успіх може настати попри неможливе, якщо ти у найважливіший момент відчуєш серця мільйонів українців", - поділилася вона.

Який склад журі Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

ZLATA OGNEVICH наголосила, що оцінюватиме як технічний рівень, так і особисту подачу виконавця.

"У першу чергу я звертатиму увагу на вокал: чистоту, контроль, витривалість і те, як голос звучить наживо. Але не менш важливі щирість і харизма - відчуття, що артисту є що сказати світові", - сказала артистка.

Вона підкреслила, що представник України має бути не лише сильним вокалістом, а й артистом, який залишає емоційний слід.

Який склад журі Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Євген Філатов зазначив, що для нього ключовим є саме музичний компонент конкурсного номера.

"Це змагання на найкращу пісню, тому звісно я буду звертати увагу на аранжування, структуру пісні, вокальний талант і стилістичний та смисловий задум виступу", - сказав Євген.

Який склад журі Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Костянтин Томільченко, зі свого боку, акцентував на ролі сценічної постановки.

"Для мене у виступі важливі всі складові: і пісня, і артист, і сценічна постановка, але кожна з цих складових повинна займати своє місце. Ми слухаємо пісню та виконання, а постановка підсилює враження від конкурсної композиції. Якщо знайти цей баланс, то виступ буде успішним і цікавим", - прокоментував Костянин.

Який склад журі Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Віталій Дроздов вважає, що Євробачення має значення не лише як конкурс, а й як можливість інтеграції української музики у світовий контекст.

За його словами, це "наступний крок на цьому шляху української музики у світову музичну екосистему".

Який склад журі Нацвідбору-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Як обиратимуть представника України

Представника або представницю України на "Євробачення-2026" визначатимуть за підсумками фінального концерту. Результат складатиметься з голосів журі (50%) та глядачів (50%).

Глядацьке голосування проходитиме у мобільному застосунку Дія та за допомогою SMS.

Як проголосувати в "Дії"

Долучитися до онлайн-опитування зможуть усі охочі віком від 14 років.

Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", у розділі "Сервіси" обрати пункт "Опитування" та проголосувати за одного з десяти фіналістів Нацвідбору.