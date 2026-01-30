ua en ru
Шоу бизнес

Объявлен состав жюри Нацотбора на "Евровидение-2026"

Пятница 30 января 2026 11:17
Какой состав жюри Нацотбора-2026 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Общественное объявило состав жюри Национального отбора на "Евровидение-2026".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

В этом году состав жюри был расширен: вместо трех экспертов, как в предыдущие годы, оцениванием будут заниматься пятеро специалистов.

Среди них певица Руслана, представительница Украины на "Евровидении-2013" Злата Огневич, украинский композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга ТАВР Медиа Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

Почему изменили формат жюри

Креативный продюсер Нацотбора-2026 Герман Ненов объяснил, что обновление состава связано с желанием более комплексно оценивать конкурсные номера.

По его словам, каждый член жюри отвечает за отдельный элемент, необходимый для успешного выступления на международной сцене.

Герман Ненов (фото: instagram.com/german.nenov)

"В этом году мы существенно изменили подход к формированию жюри. Их количество будет увеличено до пяти, и теперь это уже не просто группа судей, которые ставят общую оценку. Это экспертная панель, в которой каждый член представляет отдельный вектор, что является составляющей успешного выступления на "Евровидении", - прокомментировал он.

"Песня, вокал, перформанс, аутентичность и медийный резонанс - ключевые составляющие успешного представления страны на "Евровидении" сегодня. Мы верим, что такой подход к оцениванию позволит кристаллизовать выбор и найти артиста, способного достойно представить Украину", - добавил Герман Ненов.

На что будут обращать внимание члены жюри

Руслана отметила, что для нее главным критерием станет сама песня и ее энергетика.

"Я хочу услышать песню, которая сделает революцию в музыке с помощью украинских элементов. Хочется увидеть артиста, который на большой сцене покажет, что у нас достаточно драйва, чтобы победить. Важна именно песня. "Евровидение" - это песенный конкурс! Как в 2004 году, когда мы впервые привезли победу для Украины, так и сейчас - в 2026 году. Рецепта победы не знает никто. Но успех может наступить несмотря на невозможное, если ты в самый важный момент почувствуешь сердца миллионов украинцев", - поделилась она.

Какой состав жюри Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

ZLATA OGNEVICH подчеркнула, что будет оценивать как технический уровень, так и личную подачу исполнителя.

"В первую очередь я буду обращать внимание на вокал: чистоту, контроль, выносливость и то, как голос звучит вживую. Но не менее важны искренность и харизма - ощущение, что артисту есть что сказать миру", - сказала артистка.

Она подчеркнула, что представитель Украины должен быть не только сильным вокалистом, но и артистом, который оставляет эмоциональный след.

Какой состав жюри Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Евгений Филатов отметил, что для него ключевым является именно музыкальный компонент конкурсного номера.

"Это соревнование на лучшую песню, поэтому конечно я буду обращать внимание на аранжировку, структуру песни, вокальный талант и стилистический и смысловой замысел выступления", - сказал Евгений.

Какой состав жюри Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Константин Томильченко, со своей стороны, акцентировал на роли сценической постановки.

"Для меня в выступлении важны все составляющие: и песня, и артист, и сценическая постановка, но каждая из этих составляющих должна занимать свое место. Мы слушаем песню и исполнение, а постановка усиливает впечатление от конкурсной композиции. Если найти этот баланс, то выступление будет успешным и интересным", - прокомментировал Костянин.

Какой состав жюри Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Виталий Дроздов считает, что Евровидение имеет значение не только как конкурс, но и как возможность интеграции украинской музыки в мировой контекст.

По его словам, это "следующий шаг на этом пути украинской музыки в мировую музыкальную экосистему".

Какой состав жюри Нацотбора-2026 (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Как будут выбирать представителя Украины

Представителя или представительницу Украины на "Евровидение-2026" будут определять по итогам финального концерта. Результат будет состоять из голосов жюри (50%) и зрителей (50%).

Зрительское голосование будет проходить в мобильном приложении Дія и с помощью SMS.

Как проголосовать в "Дії"

Приобщиться к онлайн-опросу смогут все желающие в возрасте от 14 лет.

Для этого нужно зайти в приложение "Дія", в разделе "Сервисы" выбрать пункт "Опрос" и проголосовать за одного из десяти финалистов Нацотбора.

