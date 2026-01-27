ua en ru
KHAYAT пояснив, чому відмовився б від "Євробачення"

Вівторок 27 січня 2026 14:10
KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак KHAYAT розповів, за якої умови не погодився б представляти Україну на "Євробаченні".

Своїми думками він поділився в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Артист наголосив, що для нього принципово важливо виходити на сцену саме з власною музикою і власним творчим висловлюванням.

За його словами, участь у "Євробаченні" з піснею іншого автора для нього не має сенсу.

"Це неможливо. Я прийшов тому, що в мене є ця пісня. Саме заради цієї пісні", - сказав KHAYAT.

Співак пояснив, що не бачить для себе цінності в конкурсі без можливості показати музику, яка відображає його власний стиль і позицію.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

"Просто не можу викримати себе. І не бачу сенсу “Євробачення” для себе без цієї пісні, без музики, яку я хочу показувати там", - зазначив артист.

Виконавець також підкреслив, що не сприймає інших учасників у змагальному контексті та не оцінює конкурс як боротьбу між артистами.

"Я не розглядаю їх як конкурентів. Я не розглядаю площину конкурентів", - підкреслив співак.

За його словами, музика має нести емоцію та зміст, а не перетворюватися на товар.

“Бо музика має викликати у людей відчуття очищення, зцілення, роздратування, гнів, любові. Але вона не має перетворюватись на ринок, на базар. Торгувати музикою не можна”, - заявив KHAYAT.

KHAYAT (фото: instagram.com/ado.khayat)

Саме тому фіналіст Нацвідбору зазначив, що бачить свою можливу участь у "Євробаченні" виключно у власному творчому форматі.

