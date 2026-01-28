Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогу
До фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 залишаються лічені дні, а єврофани вже визначилися з фаворитами. У рейтингах лідирують дві співачки, які мають найвищі шанси представити Україну на міжнародному конкурсі.
Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.
Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі
У рейтингу пісень лідирує Jerry Heil, яка бере участь у Нацвідборі з треком CATHARTICUS (Prayer). Саме їй наразі прогнозують найбільші шанси на перемогу.
Друге місце посідає співачка Monokate з композицією Tyt. На третьому місці - LELÉKA з піснею Ridnym.
Далі йдуть Mr. Vel, Molodi та KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force та "ЩукаРиба".
Кому прогнозують перемогу на "Євробаченні" (скриншот)
Водночас опитування серед єврофанів на сайті демонструє майже ті самі результати з невеликою різницею.
Варто зазначити, що це лише попередні прогнози, які не завжди справджуються та можуть змінитися ближче до фіналу.
Фаворити серед єврофанів (скриншот)
Що відомо про Нацвідбір на "Євробачення-2026"
Переможця визначать за балами від журі та глядачів. Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок Дія, а також за допомогою смс-повідомлень.
Імена членів журі поки що офіційно не оголошені, а от ведучими стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Передшоу та спілкування з єврофанами довірили Анні Тульєвій.
Виступатимуть фіналісти Нацвідбору в наступному порядку:
- Valeriya Force - Open Our Hearts
- Molodi - Legends
- Monokate - Tyt
- The Elliens - Crawling Whispers
- LAUD - Lightkeeper
- LELÉKA - Ridnym
- Mr. Vel - Do or Done
- KHAYAT - Герци
- Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" - "Моя земля"
Фінальний етап Нацвідбору розпочнеться з передшоу, яке стартує 7 лютого о 18:00. Подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Суспільне Культура", на ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайті.
Вас також може зацікавити:
- KHAYAT різко висловився про участь у "Євробаченні"
- Нікітюк розсмішила "модними" образами для Нацвідбору
- Які шанси України на "Євробаченні-2026".