Головна » Розваги » Шоу бізнес

Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогу

Середа 28 січня 2026 16:40
UA EN RU
Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогу Дві співачки лідирують у топі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

До фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 залишаються лічені дні, а єврофани вже визначилися з фаворитами. У рейтингах лідирують дві співачки, які мають найвищі шанси представити Україну на міжнародному конкурсі.

Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі, розповідає РБК-Україна з посиланням на Eurovisionworld.

Кому прогнозують перемогу на Нацвідборі

У рейтингу пісень лідирує Jerry Heil, яка бере участь у Нацвідборі з треком CATHARTICUS (Prayer). Саме їй наразі прогнозують найбільші шанси на перемогу.

Друге місце посідає співачка Monokate з композицією Tyt. На третьому місці - LELÉKA з піснею Ridnym.

Далі йдуть Mr. Vel, Molodi та KHAYAT, а за ними The Elliens, LAUD, Valeriya Force та "ЩукаРиба".

Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогуКому прогнозують перемогу на "Євробаченні" (скриншот)

Водночас опитування серед єврофанів на сайті демонструє майже ті самі результати з невеликою різницею.

Варто зазначити, що це лише попередні прогнози, які не завжди справджуються та можуть змінитися ближче до фіналу.

Стали відомі фаворити Нацвідбору-2026: кому прогнозують перемогуФаворити серед єврофанів (скриншот)

Що відомо про Нацвідбір на "Євробачення-2026"

Переможця визначать за балами від журі та глядачів. Глядацьке голосування традиційно проходитиме через застосунок Дія, а також за допомогою смс-повідомлень.

Імена членів журі поки що офіційно не оголошені, а от ведучими стали Тімур Мірошниченко та Леся Нікітюк. Передшоу та спілкування з єврофанами довірили Анні Тульєвій.

Виступатимуть фіналісти Нацвідбору в наступному порядку:

  1. Valeriya Force - Open Our Hearts
  2. Molodi - Legends
  3. Monokate - Tyt
  4. The Elliens - Crawling Whispers
  5. LAUD - Lightkeeper
  6. LELÉKA - Ridnym
  7. Mr. Vel - Do or Done
  8. KHAYAT - Герци
  9. Jerry Heil - Catharticus (Prayer)
  10. "ЩукаРиба" - "Моя земля"

Фінальний етап Нацвідбору розпочнеться з передшоу, яке стартує 7 лютого о 18:00. Подивитися трансляцію можна буде на телеканалі "Суспільне Культура", на ютуб-каналі "Євробачення Україна" і на сайті.

