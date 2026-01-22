Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 98-му церемонію вручення премії "Оскар", яка відбудеться 15 березня 2026 року. До списку претендентів увійшли як гучні голлівудські проєкти, так і міжнародні стрічки, що вже встигли наробити галасу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The 98th Academy Awards.
Нагадаємо, на етапі формування шортлистів "Оскара-2026" увагу академіків привернули одразу кілька проєктів про Україну - документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний док Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір". Проте до переліку номінацій цього року жоден не потрапив.
