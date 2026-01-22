Оголошено претендентів на "Оскар 2026": повний список номінантів

Найкраща чоловіча роль

Тімоті Шаламе - "Марті Супрім"

Леонардо ДіКапріо - "Одна битва за іншою"

Ітан Гоук - "Блакитний Місяць"

Майкл Б. Джордан - "Грішники"

Ваґнер Моура - "Таємний агент"

Найкраща чоловіча роль другого плану

Бенісіо Дель Торо - "Одна битва за іншою"

Джейкоб Елорді - "Франкенштейн"

Делрой Ліндо - "Грішники"

Шон Пенн - "Одна битва за іншою"

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальна цінність"



Найкраща жіноча роль

Джессі Баклі - "Гамнет"

Роуз Бірн - "If I Had Legs I'd Kick You"

Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальна цінність"

Емма Стоун - "Бугонія"

Найкраща жіноча роль другого плану

Елль Фаннінг - "Сентиментальна цінність"

Інга Ібсдоттер Ліллеос - "Сентиментальна цінність"

Емі Медіган - "Зброя"

Вунмі Мосаку - "Грішники"

Теяна Тейлор - "Одна битва за іншою"

Найкращий фільм

"Бугонія"

F1

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марті Супрім. Геній комбінацій"

"Одна битва за іншою"

"Таємний агент"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"

"Потягові мрії"



Найкраща режисерська робота

Хлоя Чжао - "Гамнет"

Джош Сафді - "Марті Супрім"

Пол Томас Андерсон - "Одна битва за іншою"

Йоакім Трієр - "Сентиментальна цінність"

Раян Куглер - "Грішники"

Найкращий анімаційний фільм

"Арко"

"Еліо"

"K-Pop Мисливиці на демонів"

"Маленька Амелі або Характер дощу"

"Зоотрополіс 2"

Найкращий міжнародний фільм

"Таємний агент" - Бразилія

"It Was Just an Accident" - Франція

"Сентиментальна цінність" - Норвегія

"Сират" - Іспанія

"The Voice of Hind Rajab" - Туніс

Найкращий оригінальний сценарій

"Блакитний Місяць"

It Was Just an Accident

"Марті Супрім"

"Сентиментальна цінність"

"Грішники"



Найкращий адаптований сценарій

"Бугонія"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Одна битва за іншою"

"Потяг мрій".

Нагадаємо, на етапі формування шортлистів "Оскара-2026" увагу академіків привернули одразу кілька проєктів про Україну - документальна стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", анімаційний док Анастасії Фалілеєвої "Я померла в Ірпені" та британський фільм Франца Бьома "Камінь, ножиці, папір". Проте до переліку номінацій цього року жоден не потрапив.