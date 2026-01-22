RU

Объявлены претенденты на "Оскар 2026": полный список номинантов

Оскар 2026 (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта 2026 года. В список претендентов вошли как громкие голливудские проекты, так и международные ленты, уже успевшие наделать шума.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The 98th Academy Awards.

Лучшая мужская роль

  • Тимоти Шаламе - "Марти Суприм"
  • Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"
  • Итан Хоук - "Голубая луна"
  • Майкл Б. Джордан - "Грешники"
  • Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бенисио Дель Торо - "Одна битва за другой"
  • Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"
  • Делрой Линдо - "Грешники"
  • Шон Пенн - "Одна битва за другой"
  • Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"


Лучшая женская роль

  • Джесси Бакли - "Гамнет"
  • Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы пнула тебя"
  • Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"
  • Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"
  • Эмма Стоун - "Бугония"

Лучшая женская роль второго плана

  • Элль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"
  • Эми Мэдиган - "Оружие"
  • Вунми Мосаку - "Грешники"
  • Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"

Лучший фильм

  • "Бугония"
  • F1
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Марти Суприм. Гений комбинаций"
  • "Одна битва за другой"
  • "Тайный агент"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"
  • "Поездные мечты"


Лучшая режиссерская работа

  • Хлоя Чжао - "Гамнет"
  • Джош Сафди - "Марти Суприм"
  • Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"
  • Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"
  • Райан Куглер - "Грешники"

Лучший анимационный фильм

  • "Арко"
  • "Элио"
  • "K-Pop Охотницы на демонов"
  • "Маленькая Амели или Характер дождя"
  • "Зоотрополис 2"

Лучший международный фильм

  • "Тайный агент" - Бразилия
  • "It Was Just an Accident" - Франция
  • "Сентиментальная ценность" - Норвегия
  • "Сират" - Испания
  • "Голос Hind Rajab" - Тунис

Лучший оригинальный сценарий

  • "Голубая Луна"
  • It Was Just an Accident
  • "Марти Суприм"
  • "Сентиментальная ценность"
  • "Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

  • "Бугония"
  • "Франкенштейн"
  • "Гамнет"
  • "Одна битва за другой"
  • "Поезд мечты".

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "The Alabama Solution"
  • "Mr. Nobody against Putin"
  • "Come See Me in the Good Light"
  • "Cutting through Rocks"
  • "The Perfect Neighbor"

Лучший документальный короткометражный фильм

  • "Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"
  • "Children No More: Were and Are Gone"
  • "All the Empty Rooms"
  • "The Devil Is Busy"
  • "Perfectly a Strangeness"

Лучший звук

  • "Франкенштейн"
  • "Одна битва за другой"
  • "Грешники"
  • "Сират"
  • F1

Лучший грим и прически

  • "Франкенштейн"
  • "Кокухо"
  • "Марти Суприм"
  • "Грешники"
  • "Несокрушимый"
  • "Уродливая сестра"

Лучший дизайн костюмов

  • "Аватар 3"
  • "Гамнет"
  • "Марти Суприм"
  • "Франкенштейн"
  • "Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

  • "Аватар 3"
  • F1
  • "Автобус в огне"
  • "Грешники"
  • "Мир Юрского периода: Возрождение"

Также фильмы соревнуются в номинациях за лучшую музыку, оригинальную песню, монтаж и работу художника-постановщика.

Напомним, на этапе формирования шорт-листов "Оскара-2026" внимание академиков привлекли сразу несколько проектов про Украину - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный док Анастасии Фалилеевой "Я померла в Ірпені" и британский фильм Франца Бема "Камінь, ножиці, папір". Однако в перечень номинаций в этом году ни один не попал.

