Объявлены претенденты на "Оскар 2026": полный список номинантов

Американская киноакадемия объявила номинантов на 98-ю церемонию вручения премии "Оскар", которая состоится 15 марта 2026 года. В список претендентов вошли как громкие голливудские проекты, так и международные ленты, уже успевшие наделать шума.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The 98th Academy Awards.
Также фильмы соревнуются в номинациях за лучшую музыку, оригинальную песню, монтаж и работу художника-постановщика.
Напомним, на этапе формирования шорт-листов "Оскара-2026" внимание академиков привлекли сразу несколько проектов про Украину - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный док Анастасии Фалилеевой "Я померла в Ірпені" и британский фильм Франца Бема "Камінь, ножиці, папір". Однако в перечень номинаций в этом году ни один не попал.
