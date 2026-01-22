Объявлены претенденты на "Оскар 2026": полный список номинантов

Лучшая мужская роль

Тимоти Шаламе - "Марти Суприм"

Леонардо ДиКаприо - "Одна битва за другой"

Итан Хоук - "Голубая луна"

Майкл Б. Джордан - "Грешники"

Вагнер Моура - "Тайный агент"

Лучшая мужская роль второго плана

Бенисио Дель Торо - "Одна битва за другой"

Джейкоб Элорди - "Франкенштейн"

Делрой Линдо - "Грешники"

Шон Пенн - "Одна битва за другой"

Стеллан Скашгорд - "Сентиментальная ценность"



Лучшая женская роль

Джесси Бакли - "Гамнет"

Роуз Бирн - "Если бы у меня были ноги, я бы пнула тебя"

Кейт Хадсон - "Song Sung Blue"

Ренате Рейнсве - "Сентиментальная ценность"

Эмма Стоун - "Бугония"

Лучшая женская роль второго плана

Элль Фаннинг - "Сентиментальная ценность"

Инга Ибсдоттер Лиллеос - "Сентиментальная ценность"

Эми Мэдиган - "Оружие"

Вунми Мосаку - "Грешники"

Теяна Тейлор - "Одна битва за другой"

Лучший фильм

"Бугония"

F1

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Марти Суприм. Гений комбинаций"

"Одна битва за другой"

"Тайный агент"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

"Поездные мечты"



Лучшая режиссерская работа

Хлоя Чжао - "Гамнет"

Джош Сафди - "Марти Суприм"

Пол Томас Андерсон - "Одна битва за другой"

Йоаким Триер - "Сентиментальная ценность"

Райан Куглер - "Грешники"

Лучший анимационный фильм

"Арко"

"Элио"

"K-Pop Охотницы на демонов"

"Маленькая Амели или Характер дождя"

"Зоотрополис 2"

Лучший международный фильм

"Тайный агент" - Бразилия

"It Was Just an Accident" - Франция

"Сентиментальная ценность" - Норвегия

"Сират" - Испания

"Голос Hind Rajab" - Тунис

Лучший оригинальный сценарий

"Голубая Луна"

It Was Just an Accident

"Марти Суприм"

"Сентиментальная ценность"

"Грешники"

Лучший адаптированный сценарий

"Бугония"

"Франкенштейн"

"Гамнет"

"Одна битва за другой"

"Поезд мечты".

Лучший полнометражный документальный фильм

"The Alabama Solution"

"Mr. Nobody against Putin"

"Come See Me in the Good Light"

"Cutting through Rocks"

"The Perfect Neighbor"

Лучший документальный короткометражный фильм

"Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"All the Empty Rooms"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Лучший звук

"Франкенштейн"

"Одна битва за другой"

"Грешники"

"Сират"

F1

Лучший грим и прически

"Франкенштейн"

"Кокухо"

"Марти Суприм"

"Грешники"

"Несокрушимый"

"Уродливая сестра"

Лучший дизайн костюмов

"Аватар 3"

"Гамнет"

"Марти Суприм"

"Франкенштейн"

"Грешники"

Лучшие визуальные эффекты

"Аватар 3"

F1

"Автобус в огне"

"Грешники"

"Мир Юрского периода: Возрождение"

Также фильмы соревнуются в номинациях за лучшую музыку, оригинальную песню, монтаж и работу художника-постановщика.

Напомним, на этапе формирования шорт-листов "Оскара-2026" внимание академиков привлекли сразу несколько проектов про Украину - документальная лента Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", анимационный док Анастасии Фалилеевой "Я померла в Ірпені" и британский фильм Франца Бема "Камінь, ножиці, папір". Однако в перечень номинаций в этом году ни один не попал.