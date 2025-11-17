ua en ru
Офіційно. Оголошені дата і місце бою Джошуа – Пол

Понеділок 17 листопада 2025 15:56
Офіційно. Оголошені дата і місце бою Джошуа – Пол Фото: Ентоні Джошуа повертається на ринг (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та боксер і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) офіційно домовилися про поєдинок у хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Netflix.

Коли і де відбудеться бій

Боксери зійдуться на рингу у п'ятницю, 19 грудня. Бій пройде в американському Маямі. Трансляцію забезпечить платформа Netflix.

Джошуа останній поєдинок провів у вересні минулого року, коли достроково програв Даніелю Дюбуа в Лондоні на "Вемблі".

Пол, у свою чергу, мав битися з Джервонтою Девісом у листопаді цього року. Однак бій було скасовано після того, як Девіса звинуватили у домашньому насильстві.

Що стоїть на кону

Головним стимулом для організації бою став рекордний гонорар – близько 185 доларів.

Саме фінансовий аспект став вирішальним фактором для Джошуа, який спершу планував провести менш статусний “розминочний” поєдинок, але натомість отримає шанс на один із найбільших заробітків у кар'єрі.

За неофіційними даними, лише за вихід у ринг британець може отримати близько 90 мільйонів доларів. Це гарантована сума, яка не включає потенційні надходження від Pay-Per-View та частку від продажу квитків.

Гонорар Пола наразі не розголошується.

Бокс Ентоні Джошуа
