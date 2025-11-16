ua en ru
Кривавий бій за титул: як українець сперечався з чемпіоном за пояс WBO (відео)

Неділя 16 листопада 2025 10:44
Кривавий бій за титул: як українець сперечався з чемпіоном за пояс WBO (відео) Фото: Арнольд Хегай мав унікальний шанс (instagram.com/viet.anh)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер напівлегкої ваги Арнольд Хегай (23-3-1, 14 KO) провів титульний поєдинок за звання чемпіона світу за версією WBO. Його суперником був непереможний володар поясу, мексиканець Рафаель Еспіноса (28-0, 24 KO).

Як завершилося титульне протистояння – розповідає РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Деталі бою

Поєдинок відбувся у місті Сан-Луїс-Потосі (Мексика), де місцевий чемпіон проводив захист титулу перед власними вболівальниками. На кону стояв чемпіонський пояс WBO у напівлегкій вазі.

Хегай активно розпочав поєдинок, намагаючись тиснути на чемпіона та збивати його темп оверхендами. Еспіноса, який мав перевагу в зрості майже 20 сантиметрів, швидко перехопив ініціативу й почав контролювати дистанцію за рахунок роботи ніг.

Мексиканець регулярно зустрічав українця аперкотами та хуками, що вже після четвертого раунду призвело до серйозних пошкоджень у Хегая – розбитого носа, гематоми та кровотечі. Попри це Арнольд продовжував пресингувати й кілька разів влучив боковими ударами.

У другій половині бою Еспіноса нарощував темп, двічі сильно потряс українця, а медики були змушені перевіряти стан Хегая через розсічення. Перед стартом 11-го раунду кут українця зупинив поєдинок – Хегай не зміг продовжити бій через отримані ушкодження.

Підсумок протистояння

Таким чином, Еспіноса здобув дострокову перемогу (RTD 10) та успішно захистив титул.

33-річний Хегай мав унікальний шанс стати чемпіоном світу, але бій показав, що він, попри величезне бажання, до цього не готовий. За майстерністю одесит значно поступається суперникам топ-рівня.

Це була третя поразка в кар'єрі вітчизняного боксера.

