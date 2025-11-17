ua en ru
Официально. Объявлены дата и место боя Джошуа - Пол

Понедельник 17 ноября 2025 15:56
Официально. Объявлены дата и место боя Джошуа - Пол Фото: Энтони Джошуа возвращается на ринг (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и боксер и видеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) официально договорились о поединке в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Netflix.

Когда и где состоится бой

Боксеры сойдутся на ринге в пятницу, 19 декабря. Бой пройдет в американском Майами. Трансляцию обеспечит платформа Netflix.

Джошуа последний поединок провел в сентябре прошлого года, когда досрочно проиграл Даниэлю Дюбуа в Лондоне на "Уэмбли".

Пол, в свою очередь, должен был драться с Джервонтой Дэвисом в ноябре этого года. Однако бой был отменен после того, как Дэвиса обвинили в домашнем насилии.

Что стоит на кону

Главным стимулом для организации боя стал рекордный гонорар - около 185 долларов.

Именно финансовый аспект стал решающим фактором для Джошуа, который сначала планировал провести менее статусный "разминочный" поединок, но взамен получит шанс на один из самых больших заработков в карьере.

По неофициальным данным, только за выход в ринг британец может получить около 90 миллионов долларов. Это гарантированная сумма, которая не включает потенциальные поступления от Pay-Per-View и долю от продажи билетов.

Гонорар Пола пока не разглашается.

Ранее мы рассказали, как украинец в кровавом поединке спорил за чемпионский пояс WBO.

Также читайте, как Джозеф Паркер отреагировал на положительный допинг-тест и что будет делать дальше.

