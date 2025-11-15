ua en ru
Кокаїн у день бою: Паркер відповів на звинувачення та чекає розслідування

Субота 15 листопада 2025 14:16
Кокаїн у день бою: Паркер відповів на звинувачення та чекає розслідування Фото: Джозеф Паркер (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Колишній тимчасовий чемпіон світу WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер прокоментував інформацію про провалений допінг-тест перед поєдинком з Фабіо Вордлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

Заява Паркера

У своїй заяві, опублікованій у соцмережі, Паркер наголосив, що був шокований повідомленням про позитивний результат тесту.

"Перед моїм нещодавнім боєм я добровільно здав тест, і тепер мені повідомили, що він дав позитивний результат. Це стало для мене справжньою несподіванкою.

Я не вживав жодних заборонених речовин, не приймаю допінг і не підтримую його використання. Я повністю співпрацюю з контролюючими органами і впевнений, що розслідування очистить моє ім'я", - заявив боксер.

Він також подякував фанатам і команді за підтримку та пообіцяв публічно відповісти на всі питання після завершення розслідування.

Що відомо про позитивний тест

Результати тесту були оприлюднені 14 листопада. Вони вказують, що в день бою з Вордлі в організмі 33-річного Паркера був виявлений бензоілецогонін – метаболічна похідна кокаїну.

Сліди даної речовини залишаються в організмі до чотирьох діб, що вказує на ймовірне вживання Паркером кокаїну протягом останнього тижня перед виходом у ринг.

Незважаючи на те, що кокаїн формально не віднесений до допінгових засобів, які підвищують спортивну продуктивність, санкції можуть бути вкрай суворими: Паркеру загрожує відсторонення від боїв на термін до двох років.

Несподівана поразка від Вордлі

Нагадаємо, бій між Паркером та Вордлі відбувся 25 жовтня у Лондоні. Новозеландець, який вважався фаворитом, несподівано програв технічним нокаутом у 11-му раунді.

Він втратив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO та право претендувати на бій за абсолютну першість з українцем Олександром Усиком.

