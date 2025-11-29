Новий тренерський штаб "Динамо": хто допомагатиме Костюку у вирішальних матчах року

Після гучної поразки від "Омонії" та відставки Олександра Шовковського, у київському "Динамо" триває масштабне оновлення тренерського штабу. Новий головний тренер Ігор Костюк вже визначився з тими, хто працюватиме з ним у першій команді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".
Попри звільнення Шовковського, частина його помічників продовжить роботу в клубі.
Мова йде про тренера з фізичної підготовки Віталія Кулибу та польського спеціаліста зі стандартів Матея Кендзьорека.
Ці фахівці отримають місце в оновленому тренерському складі першої команди.
Натомість команду точно покинуть тренер воротарів Михайло Михайлов та аналітик Олександр Козлов.
Щодо Олега Гусєва, Еміліана Караса та Сергія Федорова – їхня доля поки під питанням. Проте вони також, найімовірніше, завершать роботу в клубі.
Разом із Костюком до головної команди підніметься його асистент у молодіжному складі Олег Венглинський. Тренером воротарів стане Тарас Луценко.
Крім того, новий головний тренер розглядає можливість запросити до штабу іноземного спеціаліста, який має підсилити роботу команди в одному з напрямків.
Під керівництвом Костюка та його помічників "Динамо" до кінця року зіграє п'ять офіційних матчів.
Три з них в УПЛ:
Зараз у таблиці вітчизняної Прем'єр-ліги кияни посідають 7-ме місце з 20-ма очками в активі. Відставання від лідера – донецького "Шахтаря" – складає 10 балів.
Також кияни проведуть два завершальні матчі основного раунду Ліги конференцій:
У ЛК "біло-сині" з трьома очками в активі перебувають на непрохідній 27-й сходинці. Для того, щоб сподіватися на вихід в стикові матчі, треба набрати мінімум 7-8 очок, які втім, не гарантують продовження боротьби. Ймовірно, для цього вистачить 9-ти балів – тож треба обов'язково перемагати "Фіорентину" і "Ноа".
