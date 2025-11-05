ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

"Ніяких конфліктів у команді немає", - Суркіс про ситуацію в "Динамо" після матчу з "Шахтарем"

Середа 05 листопада 2025 13:22
UA EN RU
"Ніяких конфліктів у команді немає", - Суркіс про ситуацію в "Динамо" після матчу з "Шахтарем" Фото: президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію в команді (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про конфлікт у команді та можливу відставку головного тренера Олександра Шовковського на тлі нещодавнього матчу з "Шахтарем".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ігоря Суркіса.

Після матчу київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" у ЗМІ з’явилася інформація про можливий конфлікт між головним тренером Олександром Шовковським та лідерами команди, однак Суркіс цю інформацію заперечив.

За його словами, жодних непорозумінь у клубі немає, а атмосфера в команді залишається робочою.

"Ніяких конфліктів у команді немає. Я знаю атмосферу зсередини. Важко навіть сказати, з ким я спілкуюсь частіше: з Шовковським чи з Ярмоленком. Ми постійно на звʼязку. В них абсолютно нормальні, робочі відносини. Це вигадки людей, які шукають сенсації", - сказав президент футбольного клубу.

Суркіс також прокоментував чутки про можливу відставку головного тренера "Динамо". Він зазначив, що Шовковський - легенда клубу, відданий своїй роботі, і команда розвивається під його керівництвом.

“У мене є досвід, я не приймаю емоційних рішень. Шовковський - легенда нашого клубу, він відданий "Динамо". Він знає, що робить. Ми не робимо різких рухів після кожного невдалого матчу. Він розвивається як тренер, а команда прогресує разом з ним", - зауважив Ігор Суркіс.

Що сталося на матчі "Динамо" - "Шахтар"

Під час Класичного дербі 11-го туру УПЛ між "Шахтарем" і "Динамо" відбувся суперечливий епізод. На 60-й хвилині нападник киян Шола Огундана впав у штрафному майданчику після контакту із захисником "гірників" Юхимом Коноплею.

Суддя не призначив пенальті, а арбітри VAR не запропонували перегляд моменту. Головний арбітр був близько, але не мав оптимального кута огляду, тому помилково пропустив цей епізод. Гра продовжилася, і в підсумку "Шахтар" переміг із рахунком 3:1.

Згодом комітет арбітрів УАФ визнав, що порушення було, і відеоарбітри мали рекомендувати перегляд моменту.

Як повідомлялося, президент "Динамо" Ігор Суркіс закликав до прозорості, наголосивши, що система VAR має не лише допомагати арбітрам, а й забезпечувати справедливість.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Суркис Шахтар
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце