ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Никаких конфликтов в команде нет", - Суркис о ситуации в "Динамо" после матча с "Шахтером"

Среда 05 ноября 2025 13:22
UA EN RU
"Никаких конфликтов в команде нет", - Суркис о ситуации в "Динамо" после матча с "Шахтером" Фото: президент "Динамо" Игорь Суркис прокоментировал ситуацию в команде (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

Президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о конфликте в команде и возможной отставке главного тренера Александра Шовковского на фоне недавнего матча с "Шахтером".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Игоря Суркиса.

После матча киевского "Динамо" с донецким "Шахтером" в СМИ появилась информация о возможном конфликте между главным тренером Александром Шовковским и лидерами команды, однако Суркис эту информацию отрицает.

По его словам, никаких недоразумений в клубе нет, а атмосфера в команде остается рабочей.

"Никаких конфликтов в команде нет. Я знаю атмосферу изнутри. Трудно даже сказать, с кем я общаюсь чаще: с Шовковским или с Ярмоленко. Мы постоянно на связи. У них абсолютно нормальные, рабочие отношения. Это выдумки людей, которые ищут сенсации", - сказал президент футбольного клуба.

Суркис также прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера "Динамо". Он отметил, что Шовковский - легенда клуба, преданный своей работе, и команда развивается под его руководством.

"У меня есть опыт, я не принимаю эмоциональных решений. Шовковский - легенда нашего клуба, он предан "Динамо". Он знает, что делает. Мы не совершаем резких движений после каждого неудачного матча. Он развивается как тренер, а команда прогрессирует вместе с ним", - отметил Игорь Суркис.

Что произошло на матче "Динамо" - "Шахтер"

Во время Классического дерби 11-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" состоялся противоречивый эпизод. На 60-й минуте нападающий киевлян Шола Огундана упал в штрафной зоне после контакта с защитником "горняков" Ефимом Коноплей.

Судья не назначил пенальти, а арбитры VAR не предложили пересмотр момента. Главный арбитр был близко, но не имел оптимального угла обзора, поэтому ошибочно упустил этот эпизод. Игра продолжилась, и в итоге "Шахтер" победил со счетом 3:1.

Впоследствии комитет арбитров УАФ признал, что нарушения были, и видеоарбитры должны были рекомендовать просмотр момента.

Как сообщалось, президент "Динамо" Игорь Суркис призвал к прозрачности, отметив, что система VAR должна не только помогать арбитрам, но и обеспечивать справедливость.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Суркис Шахтер
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место