Скандал із суддівством: президент "Динамо" закликав до прозорості

Середа 05 листопада 2025 12:43
Скандал із суддівством: президент "Динамо" закликав до прозорості Фото: спірний момент із суддівством на матчі Динамо-Шахтар (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Президент ФК "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс висловився щодо суперечливого суддівства у головному матчі півріччя "Шахтар" - "Динамо".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ігоря Суркіса.

"Якщо не призначати такі пенальті, як у Кубку, то навіщо тоді взагалі грати у футбол?", - заявив Суркіс.

Він наголосив, що система VAR має не лише допомагати арбітрам, а й забезпечувати справедливість, проте в Україні, за його словами, вона часто не працює так, як повинна.

"Є VAR, є повтори. Якщо навіть після цього арбітри не бачать очевидного порушення - то це або непрофесіоналізм, або упередженість", - висловив думку президент футбольного клубу.

Суркіс закликав до системних змін у суддівському корпусі та більшої відкритості з боку Української асоціації футболу. Зокрема він зазначив, що вже не перший рік наголошує на необхідності прозорості у футболі. На його думку, після гри арбітри мають публічно пояснювати свої рішення, як це роблять в Італії, адже зараз у цій сфері бракує відкритості.

"Ми всі маємо бути зацікавлені у чесному футболі. Якщо не буде довіри до суддів, не буде й довіри до чемпіонату", - вважає Ігор Суркіс.

Суперечливий момент матчу "Динамо" - "Шахтар"

Під час Класичного дербі 11-го туру УПЛ 2 листопада між "Шахтарем" і "Динамо" стався спірний епізод. На 60-й хвилині нападник киян Шола Огундана впав у штрафному майданчику після контакту із захисником "гірників" Юхимом Коноплею.

Проте суддя не призначив пенальті, а арбітри VAR не запропонували йому перегляд моменту. Гра продовжилася, і в підсумку "Шахтар" переміг із рахунком 3:1.

Згодом комітет арбітрів УАФ визнав, що порушення було, і відеоарбітри мали рекомендувати перегляд моменту.

