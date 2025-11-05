Скандал із суддівством: президент "Динамо" закликав до прозорості

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ігоря Суркіса.

"Якщо не призначати такі пенальті, як у Кубку, то навіщо тоді взагалі грати у футбол?", - заявив Суркіс.

Він наголосив, що система VAR має не лише допомагати арбітрам, а й забезпечувати справедливість, проте в Україні, за його словами, вона часто не працює так, як повинна.

"Є VAR, є повтори. Якщо навіть після цього арбітри не бачать очевидного порушення - то це або непрофесіоналізм, або упередженість", - висловив думку президент футбольного клубу.

Суркіс закликав до системних змін у суддівському корпусі та більшої відкритості з боку Української асоціації футболу. Зокрема він зазначив, що вже не перший рік наголошує на необхідності прозорості у футболі. На його думку, після гри арбітри мають публічно пояснювати свої рішення, як це роблять в Італії, адже зараз у цій сфері бракує відкритості.

"Ми всі маємо бути зацікавлені у чесному футболі. Якщо не буде довіри до суддів, не буде й довіри до чемпіонату", - вважає Ігор Суркіс.