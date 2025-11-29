ua en ru
Сб, 29 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Неймовірний камбек Підручного в естафеті Кубка світу: капітан збірної відіграв вісім позицій

Субота 29 листопада 2025 19:12
UA EN RU
Неймовірний камбек Підручного в естафеті Кубка світу: капітан збірної відіграв вісім позицій Фото: Дмитро Підручний (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

У стартовий день першого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді, слідом за жіночою естафетою, відбулася аналогічна гонка в чоловіків.

Про те, хто переміг та як виступила наша збірна – розповідає РБК-Україна.

Як бігли та стріляли "синьо-жовті"

На першому етапі українські вболівальники стали свідками повторення сценарію жіночої естафети. Артем Тищенко заробив два кола штрафу та програв лідеру 2:06 хвилини. На передачі естафети він був 19-м з 21-го учасника.

Віталій Мандзин біг другий відрізок і спочатку значно покращив результат – піднявся на 14-те місце. Але потім "заробив" коло штрафу і на екватор гонки "синьо-жовті" прийшли вже 20-ми.

Далі Богдан Цимбал відіграв три позиції за свій етап, однак відставання від лідера збільшилося до 3:46 хвилин.

На заключний четвертий етап вийшов капітан і лідер збірної України - Дмитро Підручний. Ще до першої стрільби він на дистанції обігнав представника Казахстану. А потім, показавши ідеальний результат на вогневому рубежі, випередив австрійця. На останню стрільбу Підручний прийшов 15-м, там використав один додатковий патрон. Але значно гірше відстріляли суперники. На останній відрізок українець відправився 11-м, а фініш перетнув 9-м. Неймовірний результат капітана, який підняв нашу збірну з 17-ї позиції до топ-10.

Хто став переможцем

Доля першого місця визначилась "зарубою" між Норвегією та Францією на фінішному колі. Третьою стала команда Швеції.

Кубок світу, Естерсунд (Швеція), чоловіча естафета

  1. Норвегія (1+10) – 1:11:10.1
  2. Франція (3+11) +15.3
  3. Швеція (3+14) +24.7
  4. Німеччина (0+9) +55.7
  5. США (2+13) +1:25.0
  6. Італія (3+12) +1:55.4
  • …9. Україна (3+13) +3:22.7

Етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді продовжиться у неділю, 30 листопада, двома гонками: синглмікстом (о 15:00) та змішаною естафетою (о 17:40).

Раніше ми розповіли, як легендарний біатлоніст Йоганнес Бьо дебютував у футболі та забив у першому матчі.

Також читайте, що у Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Кубок світу Збірна України
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає