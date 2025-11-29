Неймовірний камбек Підручного в естафеті Кубка світу: капітан збірної відіграв вісім позицій

У стартовий день першого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді, слідом за жіночою естафетою, відбулася аналогічна гонка в чоловіків.

Про те, хто переміг та як виступила наша збірна – розповідає РБК-Україна .

Як бігли та стріляли "синьо-жовті"

На першому етапі українські вболівальники стали свідками повторення сценарію жіночої естафети. Артем Тищенко заробив два кола штрафу та програв лідеру 2:06 хвилини. На передачі естафети він був 19-м з 21-го учасника.

Віталій Мандзин біг другий відрізок і спочатку значно покращив результат – піднявся на 14-те місце. Але потім "заробив" коло штрафу і на екватор гонки "синьо-жовті" прийшли вже 20-ми.

Далі Богдан Цимбал відіграв три позиції за свій етап, однак відставання від лідера збільшилося до 3:46 хвилин.

На заключний четвертий етап вийшов капітан і лідер збірної України - Дмитро Підручний. Ще до першої стрільби він на дистанції обігнав представника Казахстану. А потім, показавши ідеальний результат на вогневому рубежі, випередив австрійця. На останню стрільбу Підручний прийшов 15-м, там використав один додатковий патрон. Але значно гірше відстріляли суперники. На останній відрізок українець відправився 11-м, а фініш перетнув 9-м. Неймовірний результат капітана, який підняв нашу збірну з 17-ї позиції до топ-10.

Хто став переможцем

Доля першого місця визначилась "зарубою" між Норвегією та Францією на фінішному колі. Третьою стала команда Швеції.

Кубок світу, Естерсунд (Швеція), чоловіча естафета

Норвегія (1+10) – 1:11:10.1 Франція (3+11) +15.3 Швеція (3+14) +24.7 Німеччина (0+9) +55.7 США (2+13) +1:25.0 Італія (3+12) +1:55.4

…9. Україна (3+13) +3:22.7

Етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді продовжиться у неділю, 30 листопада, двома гонками: синглмікстом (о 15:00) та змішаною естафетою (о 17:40).