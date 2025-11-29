ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Невероятный камбэк Пидручного в эстафете Кубка мира: капитан сборной отыграл восемь позиций

Суббота 29 ноября 2025 19:12
UA EN RU
Невероятный камбэк Пидручного в эстафете Кубка мира: капитан сборной отыграл восемь позиций Фото: Дмитрий Пидручный (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

В стартовый день первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, вслед за женской эстафетой, состоялась аналогичная гонка у мужчин.

О том, кто победил и как выступила наша сборная - рассказывает РБК-Украина.

Как бежали и стреляли "сине-желтые"

На первом этапе украинские болельщики стали свидетелями повторения сценария женской эстафеты. Артем Тищенко заработал два круга штрафа и проиграл лидеру 2:06 минуты. На передаче эстафеты он был 19-м из 21-го участника.

Виталий Мандзин бежал второй отрезок и сначала значительно улучшил результат - поднялся на 14-е место. Но потом "заработал" круг штрафа и на экватор гонки "сине-желтые" пришли уже 20-ми.

Далее Богдан Цымбал отыграл три позиции за свой этап, однако отставание от лидера увеличилось до 3:46 минут.

На заключительный четвертый этап вышел капитан и лидер сборной Украины - Дмитрий Пидручный. Еще до первой стрельбы он на дистанции обогнал представителя Казахстана. А затем, показав идеальный результат на огневом рубеже, опередил австрийца. На последнюю стрельбу Пидручный пришел 15-м, там использовал один дополнительный патрон. Но значительно хуже отстреляли соперники. На последний отрезок украинец отправился 11-м, а финиш пересек 9-м. Невероятный результат капитана, который поднял нашу сборную с 17-й позиции в топ-10.

Кто стал победителем

Судьба первого места определилась "зарубой" между Норвегией и Францией на финишном круге. Третьей стала команда Швеции.

Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), мужская эстафета

  1. Норвегия (1+10) - 1:11:10.1
  2. Франция (3+11) +15.3
  3. Швеция (3+14) +24.7
  4. Германия (0+9) +55.7
  5. США (2+13) +1:25.0
  6. Италия (3+12) +1:55.4
  • ...9. Украина (3+13) +3:22.7

Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде продолжится в воскресенье, 30 ноября, двумя гонками: синглмикстом (в 15:00) и смешанной эстафетой (в 17:40).

Ранее мы рассказали, как легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Кубок мира Сборная Украины
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает