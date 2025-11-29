Невероятный камбэк Пидручного в эстафете Кубка мира: капитан сборной отыграл восемь позиций

В стартовый день первого этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде, вслед за женской эстафетой, состоялась аналогичная гонка у мужчин.

О том, кто победил и как выступила наша сборная - рассказывает РБК-Украина .

Как бежали и стреляли "сине-желтые"

На первом этапе украинские болельщики стали свидетелями повторения сценария женской эстафеты. Артем Тищенко заработал два круга штрафа и проиграл лидеру 2:06 минуты. На передаче эстафеты он был 19-м из 21-го участника.

Виталий Мандзин бежал второй отрезок и сначала значительно улучшил результат - поднялся на 14-е место. Но потом "заработал" круг штрафа и на экватор гонки "сине-желтые" пришли уже 20-ми.

Далее Богдан Цымбал отыграл три позиции за свой этап, однако отставание от лидера увеличилось до 3:46 минут.

На заключительный четвертый этап вышел капитан и лидер сборной Украины - Дмитрий Пидручный. Еще до первой стрельбы он на дистанции обогнал представителя Казахстана. А затем, показав идеальный результат на огневом рубеже, опередил австрийца. На последнюю стрельбу Пидручный пришел 15-м, там использовал один дополнительный патрон. Но значительно хуже отстреляли соперники. На последний отрезок украинец отправился 11-м, а финиш пересек 9-м. Невероятный результат капитана, который поднял нашу сборную с 17-й позиции в топ-10.

Кто стал победителем

Судьба первого места определилась "зарубой" между Норвегией и Францией на финишном круге. Третьей стала команда Швеции.

Кубок мира, Эстерсунд (Швеция), мужская эстафета

Норвегия (1+10) - 1:11:10.1 Франция (3+11) +15.3 Швеция (3+14) +24.7 Германия (0+9) +55.7 США (2+13) +1:25.0 Италия (3+12) +1:55.4

...9. Украина (3+13) +3:22.7

Этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде продолжится в воскресенье, 30 ноября, двумя гонками: синглмикстом (в 15:00) и смешанной эстафетой (в 17:40).