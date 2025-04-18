"Теоретичний сценарій". У Міжнародному союзі біатлоністів розповіли про допуск росіян на Олімпіаду

У Міжнародному союзі біатлоністів (IBU) розповіли за якої умови росіяни та білоруси можуть виступити на зимових Олімпійських іграх-2026 в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fondo Italia .

IBU від самого початку повномасштабної війни залишає чинною дискваліфікацію росіян та білорусів. Проте останні заяви свідчать про певні зрушення в риториці організації.

Як заявив речник IBU Кріс Вінклер, участь спортсменів із країн під баном на Олімпійських іграх 2026 можлива лише за умови надання спеціальних запрошень – так званих wild card. Такі винятки мають бути схвалені виключно Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Проте й тут для росіян та білорусів наразі є серйозний бар'єр. За правилами IBU такі запрошення можуть отримати тільки спортсмени, які виступають у змаганнях під егідою організації. До того ж, усі основні квоти на Олімпійські ігри-2026 вже визначені за результатами Кубка націй-2024/25.

"Без участі в Кубку світу чи Кубку IBU отримати wild card неможливо. Це прописано в правилах. Будь-яка зміна квот – лише теоретичний сценарій. Він має бути запропонований та затверджений МОК", – наголосив Вінклер.

Президент IBU Олле Далін підтвердив, що лише національні федерації, які не перебувають під санкціями, можуть подавати запити на wild card до січня 2026 року. Відтак шлях до участі біатлоністів із РФ та Білорусі виглядає малореалістичним.

Однак порівняно з попередніми жорсткими заявами, у позиції IBU з'явився певний простір для гіпотетичних компромісів. Особливо на фоні того, що інші федерації зимових видів спорту вже частково відкрили двері для спортсменів із заблокованих країн.

Зокрема Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив "нейтральним" спортсменам виступати у кваліфікації на зимову Олімпіаду-2026. А президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Йоган Еліаш, попри продовження санкцій, висловився за повернення росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі.

Зимова Олімпіада-2026 пройде з 6 до 22 лютого в італійських Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Біатлонні старти заплановані на 8-21 лютого. Вони пройдуть на трасі в Антгольц-Антерсельві.