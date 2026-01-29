"Невозможно прокормить семью". Известный украинский актер признался, сколько зарабатывает в театре
Известный украинский актер театра и кино Павел Текучев признался, что заработная плата в театрах не позволяет обеспечивать семью. По словам артиста, большинство его коллег вынуждены искать подработку в других сферах или зарабатывать на рекламе в соцсетях.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
Какова ситуация с зарплатами в театрах
Текучев, который работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки, отметил, что уровень оплаты в топовых заведениях Киева несколько выше, чем в регионах, однако все равно недостаточен для жизни.
"Тебе может очень нравиться то, чем ты занимаешься. Например, работа в театре. Я от этого получаю огромное удовольствие, но на тот уровень оплаты невозможно прожить и прокормить семью на заработную плату", - заявил актер.
Он добавил, что в менее известных театрах зарплаты могут быть на уровне минимальной. Именно из-за финансовой невовлеченности и нереализованности многие талантливые актеры вынуждены уходить из профессии.
Где актеры зарабатывают на самом деле
По словам Павла, работа в кино также не дает ощущения стабильности, ведь она является ситуативной: после месяцев активных съемок артист может год оставаться без предложений.
Сейчас самым быстрым и эффективным способом заработка для медийных лиц является не сцена, а цифровые площадки.
"Мне кажется, что люди в основном зарабатывают на своих соцсетях, рекламе. Это приносит гораздо больше денег. То есть приходим к тому, что медийность - это более легкий заработок", - резюмировал Текучев.
Вас также может заинтересовать:
- Куда исчез Богдан Беспалов? В сети обсуждают версии
- Певец Юлик попал в неприятности в центре Львова
- Иво Бобул высказался о смерти Степана Гиги