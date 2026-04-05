Nemo зворушили виконанням хіта Івасюка на концерті Jerry Heil: мережа не стримала емоцій

4 квітня в Києві відбувся великий концерт Jerry Heil, спеціальними гостями якого стали переможці "Євробачення-2024" Nemo. Під час шоу швейцарські артисти виконали легендарну пісню Володимира Івасюка "Запроси мене у сни".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавиці.

Виконання знаменитої композиції Володимира Івасюка "Запроси мене у сни", яку свого часу прославили Назарій Яремчук і Софія Ротару, стало одним із найяскравіших моментів вечора.

Під час номера Nemo співали українською та грали на білому фортепіано.

Згодом до них на сцені приєдналася Jerry Heil, яка виконала приспів у манері академічного співу.

Пісню "Запроси мене у сни" Володимир Івасюк написав у 1973 році на слова Богдана Стельмаха.

Вона вважається однією з найвідоміших композицій у творчості композитора та українській естраді загалом.

На цьому спільний виступ не завершився. Nemo і Jerry Heil також разом виконали один із найпопулярніших треків співачки - "Додай гучності (12 points)". І цього разу швейцарські артисти знову співали українською.

Як пройшлов концерт Jerry Heil у Палаці спорту

Виступ відбувся з аншлагом. Режисером події був Алан Бадоєв, а сам майданчик на один вечір символічно назвали "Палацом музики".

Окрім Nemo, у концерті взяли участь і інші артисти - як українські, так і міжнародні, з якими співачка вже мала творчі колаборації.

Серед них були Irina Rimes, MONATIK, YARMAK, alyona alyona та інші.

З румунською співачкою Irina Rimes Jerry Heil виконала пісню HORA, у якій поєднані українські та румунські фольклорні мотиви.

Про те, що Nemo знову приїхали до України, стало відомо ще за кілька днів до концерту.

Їх помітили в Києві разом із музикантом Антоном Крамером, і тоді в мережі вже припускали, що артисти можуть з’явитися на шоу Jerry Heil.

Це вже не перший візит Nemo до України. У жовтні 2025 року вони вже виступали в Києві із сольним концертом, знайомилися з українською культурою та містом, а також пережили ніч в укритті під час масованої російської атаки.

Після тієї поїздки артисти говорили, що для них важливо підтримувати Україну, а пережитий досвід допоміг краще зрозуміти, у яких умовах сьогодні живуть українці.

Відомо також, що саме під час попереднього приїзду до Києва Nemo вивчили кілька українських слів.

Jerry Heil раніше розповідала, що навчала їх простих фраз ще після їхнього знайомства на "Євробаченні-2024".