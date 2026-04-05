Nemo растрогали исполнением хита Ивасюка на концерте Jerry Heil: сеть не сдержала эмоций

10:56 05.04.2026 Вс
3 мин
Выступление гостей концерта стало одним из самых эмоциональных моментов вечера
aimg Иванна Пашкевич
Jerry Heil и Nemo (фото: Telegram-канал Jerry Heil)

4 апреля в Киеве состоялся большой концерт Jerry Heil, специальными гостями которого стали победители "Евровидения-2024" Nemo. Во время шоу швейцарские артисты исполнили легендарную песню Владимира Ивасюка "Запроси мене у сни".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Исполнение знаменитой композиции Владимира Ивасюка "Запроси мене у сни", которую в свое время прославили Назарий Яремчук и София Ротару, стало одним из самых ярких моментов вечера.

Во время номера Nemo пели на украинском и играли на белом фортепиано.

Впоследствии к ним на сцене присоединилась Jerry Heil, которая исполнила припев в манере академического пения.

Песню "Запроси меня во сны" Владимир Ивасюк написал в 1973 году на слова Богдана Стельмаха.

Она считается одной из самых известных композиций в творчестве композитора и украинской эстраде в целом.

На этом совместное выступление не завершилось. Nemo и Jerry Heil также вместе исполнили один из самых популярных треков певицы - "Додай гучності (12 points)". И на этот раз швейцарские артисты снова пели на украинском.

Как прошел концерт Jerry Heil во Дворце спорта

Выступление состоялось с аншлагом. Режиссером события был Алан Бадоев, а саму площадку на один вечер символично назвали "Дворцом музыки".

Кроме Nemo, в концерте приняли участие и другие артисты - как украинские, так и международные, с которыми певица уже имела творческие коллаборации.

Среди них были Irina Rimes, MONATIK, YARMAK, alyona alyona и другие.

С румынской певицей Irina Rimes Jerry Heil исполнила песню HORA, в которой объединены украинские и румынские фольклорные мотивы.

О том, что Nemo снова приехали в Украину, стало известно еще за несколько дней до концерта.

Их заметили в Киеве вместе с музыкантом Антоном Крамером, и тогда в сети уже предполагали, что артисты могут появиться на шоу Jerry Heil.

Nemo растрогали исполнением хита Ивасюка на концерте Jerry Heil: сеть не сдержала эмоцийNemo (фото: instagram.com/nemothings)

Это уже не первый визит Nemo в Украину. В октябре 2025 года они уже выступали в Киеве с сольным концертом, знакомились с украинской культурой и городом, а также пережили ночь в укрытии во время массированной российской атаки.

После той поездки артисты говорили, что для них важно поддерживать Украину, а пережитый опыт помог лучше понять, в каких условиях сегодня живут украинцы.

Известно также, что именно во время предыдущего приезда в Киев Nemo выучили несколько украинских слов.

Jerry Heil ранее рассказывала, что учила их простым фразам еще после их знакомства на "Евровидении-2024".

