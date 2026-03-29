Переможці "Євробачення-2024" Nemo знову в Києві: що відомо про їхній візит (фото)

Швейцарські артисти Nemo, які перемогли на Євробаченні-2024, вдруге відвідали Україну. Цього разу їх побачили в Києві разом з музикантом Антоном Крамером.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram виконавця.

Nemo візьмуть участь у шоу Jerry Heil?

У спільноті "Дім Євробачення" припустили, що причиною другого візиту швейцарських виконавців може бути запрошення від Jerry Heil.

Ще під час свого сольного концерту в Києві в жовтні 2025 року співачка кликала Nemo виступити на її великому концерті в Палаці спорту, який запланований на 4 квітня.

Офіційно участь Nemo у шоу поки що не підтверджували.

Втім, їхня поява в столиці напередодні події лише підігріла чутки про можливий спільний виступ.

Як зауважує джерело, на майбутню поїздку до Києва артисти могли натякати й раніше у своїй Discord-спільноті, де нібито заздалегідь згадували про запланований візит.

Для Nemo це вже друга поїздка в Україну. Вперше вони приїхали до Києва в жовтні 2025 року.

Тоді артисти не тільки дали сольний концерт у столичному клубі Atlas, а й знайомилися з містом та українською культурою.

Під час першого приїзду музиканти публікували кадри з центру столиці, зокрема з Михайлівської площі.

Тоді вони описували Київ як "похмурий, але красивий" через погоду і наголошували, що для них було важливо приїхати саме до України.

Той концерт став для виконавців першим виступом в Україні, де вони також представили альбом Arthouse.

Частину коштів, зібраних із заходу, тоді спрямували на благодійність, зокрема на закупівлю медичного обладнання для "Охматдиту".

Водночас минулий візит артистів збігся з масованою ракетною атакою РФ по Києву.

Через тривалу повітряну тривогу та обстріли вони були змушені провести ніч в укритті готелю.

Після тієї ночі Nemo поділилися емоціями від пережитого.

"Я спав в укритті готелю, а всю ніч тривав обстріл Києва. Такі ночі стали сумною реальністю для багатьох моїх українських друзів. Я дуже вдячний за всю теплоту і любов, які отримав під час перебування в сховищі. Київ - одне з найгарніших місць, які я коли-небудь відвідував", - зазначили виконавці.

Під час першого візиту Nemo також спілкувалися з українськими артистами.

Зокрема, Jerry Heil розповідала, що вчила їх базових українських фраз, а також згадувала, що знайома з ними ще з часів Євробачення-2024.

Крім того, інші музиканти зазначали, що швейцарські виконавці навіть підписалися на українські Telegram-канали, які повідомляють про повітряні тривоги.