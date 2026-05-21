ua en ru
Чт, 21 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Немає секрету": Кондратюк здивував сумою заробітку за рік

20:31 21.05.2026 Чт
2 хв
Ведучій ошелешив рівнем свого річного доходу і назвав вартість сценічного образу
Крижанівська Наталя
"Немає секрету": Кондратюк здивував сумою заробітку за рік Ігор Кондратюк (скріншот)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк відверто розповів про свої доходи за минулий рік і без зайвих таємниць назвав приблизну суму заробітку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Ніколаса Карми.

Більше цікавого: Ауріка Ротару розкрила розмір пенсії та зізналася, на чому заробляє під час війни

Задекларовані доходи

Під час зйомок проєкту "Караоке на Майдані" в Києві Кондратюк став героєм короткого інтерв'ю з блогером, який традиційно запитав про вартість образу та фінансові деталі життя відомого українського ведучого.

У розмові Кондратюк пожартував, що співрозмовник "ніби з податкової" однак усе ж охоче поділився інформацією. Він зазначив, що всі його доходи офіційно задекларовані, а за попередній рік він заробив приблизно півтора мільйона.

&quot;Немає секрету&quot;: Кондратюк здивував сумою заробітку за рікВедучій Ігор Кондратюк (скріншот)

Крім того, Кондратюк зауважив, що названа ним сума може бути неточною через включення різних надходжень, зокрема волонтерських зборів, і наголосив, що в цьому питанні "немає жодного секрету".

Скільки коштує Look

Окремо у розмові з блогером ведучий розповів і про свій стиль: футболка італійського бренду, у якій він з'являється в ефірі, коштує близько 300 євро та була придбана спеціально для зйомок шоу.

Також він згадав вислів відомого українського співака Кузьми Скрябіна про недорогі речі, зазначивши, що не завжди звертає увагу на точну вартість одягу, мовляв, для нього важливіший комфорт і функціональність, ніж гучні бренди.

Повернення "Караоке на Майдані"

Легендарне музичне шоу України знову повертається на екрани, викликаючи хвилю ностальгії у глядачів. Проєкт, який свого часу став справжнім символом вуличного телебачення та відкрив чимало нових імен, знову знімають у форматі живих виступів просто в центрі міста.

Організатори зберегли атмосферу класичного формату, де кожен охочий може вийти до мікрофона і заспівати. І, що не менш важливо - додали нове обличчя. Ведучим шоу став відомий в країні співак ХАС.

Прем'єра нового формату музичного проєкту відбулася 10 травня 2026 року.

Більше цікавого:

Світлана Білоножко здивувала розміром своєї пенсії

Василіса Фролова назвала витрати своєї родини у Дубаї

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Зарплата в Україні Шоу-бізнес
Новини
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
5 сценаріїв Кремля. Що відомо про загрозу з Півночі й чи реальний новий наступ з Білорусі
Аналітика
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким