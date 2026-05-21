"Немає секрету": Кондратюк здивував сумою заробітку за рік

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк відверто розповів про свої доходи за минулий рік і без зайвих таємниць назвав приблизну суму заробітку.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на відео з Instagram Ніколаса Карми.

Задекларовані доходи

Під час зйомок проєкту "Караоке на Майдані" в Києві Кондратюк став героєм короткого інтерв'ю з блогером, який традиційно запитав про вартість образу та фінансові деталі життя відомого українського ведучого.



У розмові Кондратюк пожартував, що співрозмовник "ніби з податкової" однак усе ж охоче поділився інформацією. Він зазначив, що всі його доходи офіційно задекларовані, а за попередній рік він заробив приблизно півтора мільйона.

Ведучій Ігор Кондратюк (скріншот)

Крім того, Кондратюк зауважив, що названа ним сума може бути неточною через включення різних надходжень, зокрема волонтерських зборів, і наголосив, що в цьому питанні "немає жодного секрету".

Скільки коштує Look

Окремо у розмові з блогером ведучий розповів і про свій стиль: футболка італійського бренду, у якій він з'являється в ефірі, коштує близько 300 євро та була придбана спеціально для зйомок шоу.

Також він згадав вислів відомого українського співака Кузьми Скрябіна про недорогі речі, зазначивши, що не завжди звертає увагу на точну вартість одягу, мовляв, для нього важливіший комфорт і функціональність, ніж гучні бренди.

Повернення "Караоке на Майдані"

Легендарне музичне шоу України знову повертається на екрани, викликаючи хвилю ностальгії у глядачів. Проєкт, який свого часу став справжнім символом вуличного телебачення та відкрив чимало нових імен, знову знімають у форматі живих виступів просто в центрі міста.

Організатори зберегли атмосферу класичного формату, де кожен охочий може вийти до мікрофона і заспівати. І, що не менш важливо - додали нове обличчя. Ведучим шоу став відомий в країні співак ХАС.

Прем'єра нового формату музичного проєкту відбулася 10 травня 2026 року.