Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Це смішно": Світлана Білоножко здивувала розміром своєї пенсії

17:41 14.05.2026 Чт
Артистка зізналася, що рятують її не лише пенсійні нарахування
aimg Катерина Собкова
Світлана Білоножко (фото: facebook.com.svitlana.bilonozko3)
Вдова відомого співака Віталія Білоножка і народна артистка України Світлана Білоножко розповіла про розмір своєї пенсії.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю "Тещі Гордона".

Яку пенсію отримує Світлана Білоножко

У розмові з журналісткою вона назвала суму, яку отримує щомісяця від держави.

68-річна артистка зізналася, що розмір її пенсії з роками зростав, однак нинішньої суми, за її словами, все одно недостатньо для комфортного життя.

"Сказати, яка (пенсія - ред.)? Зараз скажу - 11 600 гривень. Було спочатку вісім, потом 10, а зараз 11 600. Це смішно, звісно. Я думаю, що пенсія має бути хоча б 1 тисяча доларів. Ну хоча б", - розповіла народна артистка.

Також співачка живе на роялті від пісень, адже зареєструвала права на свої пісні й пісні чоловіка, який помер в 2024 році.

"Зараз я свої пісні всі реєструю, все роблю як треба, і роялті надходять. Я багато, і свої, і Віталіка зараз зареєструвала, все. Надходять роялті. Але не в тому об'ємі, який би мав бути. Тому що вони, мабуть, не всюди фіксуються. А це все авторське право, це повинно працювати все. Ну поки так. Я надіюсь, що буде все правильно пізніше", - зазначила Світлана.

До того ж Білоножко періодично виступає.

"Але поки є сили, поки є енергія всередині, працюємо, трошки заробляємо, живемо по-людськи", - розповіла вона.

Хто така Світлана Білоножко

Світлана Білоножко - українська співачка та телеведуча, народна артистка України.

Багато років працювала дикторкою УТ-1 і була ведучою популярних телепроєктів, а також виступала разом із чоловіком, співаком Віталієм Білоножком.

У 1999 році вони запатентували власний проєкт-фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець".

