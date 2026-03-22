Скільки коштує життя в Дубаї? Василіса Фролова назвала витрати своєї родини

Українська телеведуча Василіса Фролова відверто поділилася, у скільки обходиться життя її сім’ї в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для OBOZ.UA.

Скільки потрібно Василісі Фроловій на життя в ОАЕ

Зірка ще до повномасштабного вторгнення переїхала за кордон разом із чоловіком, а згодом адаптувалася до нових умов і навчилася раціональніше планувати витрати.

Втім, навіть попри це щомісячний бюджет родини залишається значним.

За словами ведучої, для комфортного життя їй, чоловікові та синові потрібно від 7 до 10 тисяч доларів на місяць.

Найбільше коштів, як зізнається Фролова, йде на житло та навчання дитини.

"Ми вже прилаштувалися, навчилися економити. Я вже знаю, де купувати дешевшу гречку. Але все одно, на родину з трьох людей, як ми, потрібно приблизно 7-10 тисяч доларів (від 360 тисяч гривень до 438 тисяч гривень) на місяць. Найбільші витрати йдуть на оренду квартири та освіту для сина. Одяг? Мені здається, я тут майже нічого не купую", - поділилася ведуча.

Також Василіса не приховує, що родина вже давно витратила свої заощадження. Зараз фінансова ситуація для них непроста, адже джерела доходу суттєво просіли.

Чоловік телеведучої працює в івент-індустрії, однак нині цей напрямок фактично зупинився.

Сама ж Василіса раніше була пов’язана з міжнародною івент-агенцією, а тепер хоче знову повернутися до сфери комунікацій.

Через нестабільність на ринку праці ведуча, за її словами, змушена шукати різні можливості для заробітку та не відмовляється від тимчасових проєктів чи підробітків.

"Я працювала в міжнародній івент-агенції з українським корінням. Зараз дуже сподіваюся повернутися до роботи в комунікаціях - це те, що вмію і люблю. У чоловіка теж компанія в івент-сфері, але, зрозуміло, цей напрямок зараз фактично на паузі. Івенти не проводяться, усе завмерло. Тому питання заробітку зараз, чесно кажучи, дуже болюче", - зізналася ведуча.

"Ми чекаємо, як зміниться ситуація і коли ця сфера зможе ожити. Фінансова подушка? Її вже давно немає. Тому я постійно в пошуку – хапаюся за будь-які можливості, підробітки, проєкти", - додала вона.

До слова, у Дубаї Фролова оселилася разом із сином і чоловіком, продюсером Дмитром Котеленцем.

Минулої зими пара офіційно узаконила стосунки. Раніше телеведуча також розповідала, що у 2022 році її чоловік працював над проєктами для Warner Brothers.

У певний період знаменитість була амбасадоркою українського ресторану YoY у Дубаї, однак пізніше співпраця завершилася.

Попри життя за кордоном, телеведуча не приховує, що сумує за Україною. Вона мріє повернутися додому, хоча поки не готова назвати, коли саме це станеться.