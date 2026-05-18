Ауріка Ротару розкрила розмір пенсії та зізналася, на чому заробляє під час війни

Українська співачка і народна артистка України Ауріка Ротару розповіла про свої заробітки під час війни, щомісячні витрати та розмір пенсії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю сестрі Софії Ротару Славі Дьоміну.

Артистка зізналася, що нині основним джерелом її доходу є не музика.

За словами Ротару, свого часу її чоловік став ініціатором купівлі нерухомості, яка зараз і допомагає їй фінансово.

Виконавиця уточнила, що йдеться не про квартири, а про офісну нерухомість.

Ауріка зізналась, що це є наразі її основним заробітком.

Водночас співачка пояснила, що музика під час повномасштабної війни не приносить такого доходу, як раніше.

Причина в тому, що зараз багато виступів мають благодійний характер.

“Ні, бо зараз дуже багато благодійних концертів. Ми зараз працюємо для того, щоб допомагати нашим хлопцям. Це в першу чергу”, - пояснила знаменитість.

За словами Ротару, комерційні концерти теж трапляються, але навіть із них вона віддає частину коштів на підтримку українських військових.

"Є, звичайно, такі концерти комерційні, але на цих концертах ми все одно віддаємо частину для ЗСУ", - додала співачка.

Також Ауріка Ротару розповіла, яка сума їй потрібна для базових щомісячних витрат.

Сестра Софії Ротару має будинок, авто, оплачує комунальні послуги та допомагає рідним.

За словами співачки, їй достатньо близько 100 тисяч гривень на місяць.

"100,000 грн мені вистачає для того, щоб машину заправити за будинком слідкувати треба комуналку допомогти дітям. Хоча вони хоч працюють самі, але треба щось онучкам, чимось побалувати", - поділилася Ауріка.

Окремо артистка розсекретила розмір своєї пенсії. Попри звання народної артистки України, сума виявилася доволі скромною.

"6,000 грн", - сказала виконавиця.

Коли ведучий уточнив, чи це вже з усіма надбавками, артистка підтвердила. Водночас вона з іронією додала, що звання народної артистки дає лише невелику доплату.

"Плюс 300 грн", - зазначила Ауріка Ротару.