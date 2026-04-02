"Не поняли, чего они хотят": Уайлдер обвинил команду Усика в срыве мегабоя

19:41 02.04.2026 Чт
Вместо битвы с украинским чемпионом "Бронзовый бомбардировщик" проведет бой в Лондоне
aimg Андрей Костенко
"Не поняли, чего они хотят": Уайлдер обвинил команду Усика в срыве мегабоя Деонтей Уайлдер (фото: Getty Images)

Экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер открыто рассказал о срыве поединка с Александром Усиком и что именно помешало командам прийти к согласию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью боксера порталу Brunch Boxing.

"Не было полной картины"

Уайлдер (44-4-1, 43 КО) заявил, что переговоры зашли в тупик из-за полного отсутствия конкретики со стороны представителей Усика. По словам американца, он так и не получил четких ответов на базовые организационные вопросы.

"К сожалению, у нас не получилось сделать это в установленные сроки. Мы пытались понять, чего они хотят, где и когда планируют провести бой. Но у них не было полной проработанной картины, лишь общее желание. Я уже возрастной боец и не могу просто сидеть и ждать, как молодые. Часы тикают, на счету каждая секунда", - отметил 40-летний Уайлдер.

Менеджер боксера Шелли Финкель подтвердил слова подопечного, добавив, что команда украинца не предложила ничего, кроме идеи самого поединка, без каких-либо финансовых или логистических гарантий.

&quot;Не поняли, чего они хотят&quot;: Уайлдер обвинил команду Усика в срыве мегабоя

Бой ветеранов в Лондоне

Из-за затяжных и безрезультатных переговоров с украинской стороной, Уайлдер решил не терять игровой тонус. Он подписал контракт на поединок с другим ветераном - 42-летним британцем Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). Схватка состоится уже в эту субботу, 4 апреля, в Лондоне. Интересно, что для обоих боксеров это будет 50-й бой в карьере.

Что касается Усика, он проведет добровольную защиту титула WBC 23 мая в египетской Гизе. Соперником станет "король кикбоксинга" - нидерландец Рико Верховен.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
