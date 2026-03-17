"Не залишився без Оскара". Шон Пенн отримав унікальний подарунок в Україні (відео)

Голлівудський актор Шон Пенн, який пропустив церемонію "Оскар" заради візиту в Україну, отримав особливий презент в стилі кінопремії. Статуетка нагадує про стійкість, людяність та відвагу.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Укрзалізниці.

Шон Пенн отримав "Оскар" в Україні

У мережі з'явилося відео, на якому актор отримує особливий презент під час візиту в Київ. Представники "Укрзалізниці" подарували йому статуетку "Оскар", але не із золота.

"Шон Пенн не залишився без Оскара, та отримав його від Укрзалізниці! Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами", - йдеться в повідомленні.

Українська версія нагороди була виготовлена зі сталі вагона, який зазнав пошкоджень внаслідок російського обстрілу.

"Ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно. Вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", - додали представники залізниці.



Перемога на "Оскарі-2026"

Нагадаємо, у ніч на 16 березня в Лос-Анджелес відбулася 98-ма церемонія премії "Оскар". Пенн здобув перемогу у номінації за найкращу чоловічу роль другого плану за роботу у фільмі режисера Пол Томас Андерсон "Одна битва за іншою".

Це вже третя статуетка у кар'єрі актора. Втім, отримати її особисто він не зміг, тому на сцену замість нього вийшов колега Кіран Калкін. Він оголосив, що актор не може бути присутнім або не хоче. Згодом з'ясувалося, що Шон пропустив церемонію через візит до України.

Тут він зокрема зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, який поділився спільним фото з актором та подякував йому за багаторічну підтримку.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною від першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", - зазначив він.

Шон Пенн зустрівся з Зеленським (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Зворушив словами про приїзд актора і співак та очільник "Культурного Десанту" Микола Сєрга. Він опублікував спільне фото з зіркою та прокоментував важливість його підтримки.

"Він не був в залі ("Оскару - ред), тому що був там, де він край необхідний, де його підтримка допомагає людям триматися і де ціна його присутності вимірюється не спалахами камер і білосніжними усмішками, а вірою та натхненням людей, які виборюють місце для світла у світі навислої темряви", - наголосив він.

Коля Сєрга з Шоном Пенном (фото: instagram.com/thekolya)

Варто зазначити, що ще у листопаді 2022 року Пенн передав одну зі своїх статуеток президенту України як символ віри у перемогу.