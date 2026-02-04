Меган Маркл втрутилася у скандал родини Бекхемів і дала пораду Брукліну

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін Бекхем опинився в центрі гучного сімейного конфлікту , який вийшов далеко за межі соцмереж. Після публічної заяви про напружені стосунки з батьками підтримку йому несподівано запропонувала Меган Маркл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Express .

Чому Меган Маркл втрутилася

Як повідомляють джерела, герцогиня Сассекська побачила в ситуації Брукліна відлуння власного конфлікту з королівською родиною та вирішила взяти на себе роль неформального наставника.

"Меган справді бачить себе в Брукліні, і, відколи вона познайомилася з ним ближче протягом останніх кількох місяців, вона відчуває, що його неправильно зрозуміли так само, як її та Гаррі", - розповів інсайдер.

Співрозмовник зазначив, що реакція публіки болісно вдарила по герцогині.

"Спостереження за всією негативною реакцією, яку він отримав після своєї заяви минулого тижня, справді зачепило Меган за живе та роздратувало", - додало джерело.

За словами інсайдерів, Меган одразу зв’язалася з Брукліном і запропонувала йому підтримку не лише від себе, а й від принца Гаррі.

Принц Гаррі і Меган Маркл (фото: Getty Images)

"Вона одразу ж звернулася до нього, щоб запропонувати підтримку собі та Гаррі, і порадила Брукліну ставити своє психічне здоров'я на перше місце", - повідомило джерело.

Водночас Маркл нібито натякнула, що його історію варто розповісти не через емоційні пости, а в більш контрольованому форматі.

"Вона також м’яко підштовхнула його до ідеї правильно розповісти свою версію історії, не в соціальних мережах, а через належне інтерв’ю з Опрою", - зазначив інсайдер.

За його словами, Меган переконана, що Бруклін має сам формувати наратив.

"Вона вважає, що він має створювати сюжет, а не його батьки", - додав співрозмовник.

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Сімейний скандал, який сколихнув імперію Бекхемів

Публічна заява Брукліна лише підтвердила чутки про давній конфлікт у родині, які ширилися місяцями. У центрі уваги опинилися і стосунки з його дружиною Ніколою Пельц.

Серед звинувачень - історія з весіллям 2022 року, де Вікторію Бекхем критикували за нібито "викрадення" першого танцю молодят, а також за "неналежний" танець із сином.

Бруклін Бекхем з дружиною (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Окремо згадувалися суперечки навколо весільної сукні Ніколи та заяви Брукліна про фінансові й юридичні конфлікти з батьками.

Ситуація миттєво стала темою світових заголовків і спричинила хвилю обговорень у медіа.

Чому саме Опра

Інсайдери переконані, що вибір Опри Вінфрі як потенційної співрозмовниці не випадковий - Меган має до неї повну довіру.

"Меган дуже тепло відгукувалася про Опру та сказала Бруклін, що вона не лише неймовірно надійна, але й надзвичайно турботлива", - розповів інсайдер.

За словами джерела, Маркл вважає, що Опра здатна змінити суспільне сприйняття ситуації.

"Опра зробить усе можливе, щоб змінити ситуацію та завоювати прихильність публіки після всієї цієї ненависті та критики", - додав співрозмовник.

Опра Вінфрі (фото: Getty Images)

Меган, як стверджують джерела, не наполягає на негайному виході в публічний простір.

"Меган навіть запропонувала ідею приватної вечері, щоб розтопити лід. Щось непомітне, подалі від камер", - повідомив інсайдер.

Він додав, що герцогиня діє максимально обережно.

"Меган поводиться як наставник. Вона веде його через те, яким може бути наступний крок, не підштовхуючи його", - зазначило джерело.

Яке рішення ухвалить Бруклін

Сам Бруклін, за словами близьких до нього людей, наразі не поспішає з гучними заявами та намагається зважити всі ризики.

"Зрозуміло, що Бруклін зараз відчуває багато змішаних емоцій", - розповів інсайдер.

За його словами, син Бекхемів хоче взяти паузу.

Бруклін Бекхем (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

"Він сказав Меган, що йому потрібен час, щоб усе це обміркувати та обговорити наступні кроки з Ніколою", - додав співрозмовник.

Втім, можливість зустрічі з Опрою він не відкидає.

"Він сказав, що готовий зустрітися з Опрою, щоб хоча б поговорити про це та побачити, що буде далі, як тільки все трохи заспокоїться", - підсумувало джерело.