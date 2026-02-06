"Не треба нариватися". Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чому

Чому Зібров не прийде на концерт пам'яті Гіги

До смерті у Гіги мав відбутися концерт в Палаці Спорту. Тепер його донька та син організовують на честь батька виступ з іншими артистами.

Як з'ясувалося, Зіброва не запросили. Він звернув увагу, що на афіші немає його та представників "старої гвардії".

"Гіга все ж таки класик, попсовик-класик. Мене там немає. Як і Бобула, Павліка, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича", - прокоментував артист.

Гіга помер 12 грудня 2025 року (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Якими були стосунки Зіброва та Гіги

Раніше в мережі присоромили артиста через відстуність на похороні колеги. Тепер він пояснив, що в медіа та соцмережах перебільшили рівень їхніх взаємин.

Насправді ж вони були просто колегами, а не близькими друзями, а сам Зібров бачив Гігу в житті всього 5-7 разів.

"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги", - зазначив він.

Павло додав, що навіть як глядач не планує приходити на концерт пам'яті. І на це є причина.

"Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися", - зазначив Зібров.

Що відомо про концерт пам’яті Степана Гіги

Нагадаємо, виступ заплановано на 28 грудня. На сцену вийдуть діти Степана Петровича (Квітослава та Степан-молодший) та численні артисти.

Серед них - Артем Пивоваров, Вася Байдак, Наталія Бучинська, Alyona Alyona, Віктор Бронюк (ТІК), Михайло Грицкан, Zlata Ognevich та інші.

Хто виступить на концерті Гіги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)