UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Не треба нариватися". Павло Зібров не прийде на концерт пам'яті Степана Гіги - ось чому

Павло Зібров та Степан Гіга (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стосунки Павла Зіброва та Степана Гіги були зовсім не такими, як уявляють в соцмережах. Народний артист України детально пояснив, чому пропустив похорон колеги та не прийде на концерт вшанування його пам'яті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Зіброва BLIK.UA.

Більше цікавого: соліст хору "Гомін" відповів на чутки про конфлікт зі Степаном Гігою

Чому Зібров не прийде на концерт пам'яті Гіги

До смерті у Гіги мав відбутися концерт в Палаці Спорту. Тепер його донька та син організовують на честь батька виступ з іншими артистами.

Як з'ясувалося, Зіброва не запросили. Він звернув увагу, що на афіші немає його та представників "старої гвардії".

"Гіга все ж таки класик, попсовик-класик. Мене там немає.  Як і Бобула, Павліка, Дворського, Яремчуків, Білозір, Поповича", - прокоментував артист.

Гіга помер 12 грудня 2025 року (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Якими були стосунки Зіброва та Гіги

Раніше в мережі присоромили артиста через відстуність на похороні колеги. Тепер він пояснив, що в медіа та соцмережах перебільшили рівень їхніх взаємин.

Насправді ж вони були просто колегами, а не близькими друзями, а сам Зібров бачив Гігу в житті всього 5-7 разів.

"Там хайпу стільки було зі мною, з Бобулом, що ми його друзі. Чомусь на заході України вирішили, що ми друзі. А ми просто колеги", - зазначив він.

Павло додав, що навіть як глядач не планує приходити на концерт пам'яті. І на це є причина.

"Я не можу сам прийти. Там хтось, можливо, буде кидати яйця. Або знову буде казати щось. Не треба нариватися", - зазначив Зібров.

Що відомо про концерт пам’яті Степана Гіги

Нагадаємо, виступ заплановано на 28 грудня. На сцену вийдуть діти Степана Петровича (Квітослава та Степан-молодший) та численні артисти.

Серед них - Артем Пивоваров, Вася Байдак, Наталія Бучинська, Alyona Alyona, Віктор Бронюк (ТІК), Михайло Грицкан, Zlata Ognevich та інші.

Раніше ми писали, чому Христина Соловій відмовилася від участі в концерті пам’яті Степана Гіги.

Хто виступить на концерті Гіги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесуЗірки