Яценко з хору "Гомін" поставив крапку у чутках про конфлікт зі Степаном Гігою

Диригент львівського хору "Гомін" Вадим Яценко вперше прокоментував чутки про нібито конфлікт із відомим українським артистом Степаном Гігою. Саме виконання пісні "Цей сон" принесло колективу популярність.

Чи дійсно між хором та Гігою був конфлікт, розповідає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Яценка YouTube-проєкту "Пряма червона".

Як Яценко прокоментував чутки про конфлікт

Артисту нагадали, що начебто Гіга був проти виконання хором хіта "Цей сон". Втім, він спростував чутки про серйозні непорозуміння.

"Він не був проти. Цей "конфлікт" вирішився за пів години насправді. На жаль, ми з ним особисто так і не познайомилися. Не встигли", - поділився диригент.

Артист зазначив, що фінансових претензій до хору з боку Степана Петровича не було. Він лише хотів, щоб спитали дозволу.

"Це закінчилося однією розмовою, тобто там не було якихось фінансових претензій", - підсумував Яценко.

Вадим Яценко зізнався, чи був конфлікт з Гігою (скриншот)

Він також прокоментував, чи хор сплачував за авторські права артистові.

"Роялті ми платимо всім", - підкреслив Вадим.

Згадав Яценко і публічний скандал з родиною Рибчинських щодо прав на виконання пісень.

"Ми могли так само це все закінчити абсолютно нормально і без шуму, але, на жаль, там були моменти, що не вдалося так зробити. Але і в цьому контексті теж все закрилось нормально, адекватно, документально. Все окей і всі задоволені", - розповів він.



Що відомо про хор "Гомін"

Він був заснований у Львові ще в 1988 році, а з 2023-го входить до складу Львівського органного залу під керівництвом Яценка.

Широку популярність колектив здобув після того, як відео з їхнім акапельним виконанням пісні "Цей сон" стало вірусним в TikTok влітку минулого року. Після цього квитки на концерти хору купляли миттєво.

Сьогодні хор гастролює містами України та Європи, а також збирає гроші на допомогу ЗСУ. Раніше ми писали, як "Гомін" навідав Залужного в Лондоні та вразив Париж виконанням "Щедрика".

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня після перебування у лікарні на тлі загострення проблем зі здоров'ям.