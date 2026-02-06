ua en ru
"Не надо нарываться". Павел Зибров не придет на концерт памяти Степана Гиги - вот почему

Пятница 06 февраля 2026 20:17
Павел Зибров и Степан Гига (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Отношения Павла Зиброва и Степана Гиги были совсем не такими, как представляют в соцсетях. Народный артист Украины подробно объяснил, почему пропустил похороны коллеги и не придет на концерт чествования его памяти.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий Зиброва BLIK.UA.

Больше интересного: солист хора "Гомон" ответил на слухи о конфликте со Степаном Гигой

Почему Зибров не придет на концерт памяти Гиги

До смерти у Гиги должен был состояться концерт во Дворце Спорта. Теперь его дочь и сын организовывают в честь отца выступление с другими артистами.

Как выяснилось, Зиброва не пригласили. Он обратил внимание, что на афише нет его и представителей "старой гвардии".

"Гига все же классик, попсовик-классик. Меня там нет, как и Бобула, Павлика, Дворского, Яремчуков, Билозир, Поповича", - прокомментировал артист.

&quot;Не надо нарываться&quot;. Павел Зибров не придет на концерт памяти Степана Гиги - вот почему Гига умер 12 декабря 2025 года (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

Какими были отношения Зиброва и Гиги

Ранее в сети пристыдили артиста из-за отсутствия на похоронах коллеги. Теперь он объяснил, что в медиа и соцсетях преувеличили уровень их взаимоотношений.

На самом же деле они были просто коллегами, а не близкими друзьями, а сам Зибров видел Гигу в жизни всего 5-7 раз.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги", - отметил он.

Павел добавил, что даже как зритель не планирует приходить на концерт памяти. И на это есть причина.

"Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-то. Не надо нарываться", - отметил Зибров.

Что известно о концерте памяти Степана Гиги

Напомним, выступление запланировано на 28 декабря. На сцену выйдут дети Степана Петровича (Квитослава и Степан-младший) и многочисленные артисты.

Среди них - Артем Пивоваров, Вася Байдак, Наталья Бучинская, Alyona Alyona, Виктор Бронюк (ТИК), Михаил Грицкан, Zlata Ognevich и другие.

Ранее мы писали, почему Христина Соловий отказалась от участия в концерте памяти Степана Гиги.

&quot;Не надо нарываться&quot;. Павел Зибров не придет на концерт памяти Степана Гиги - вот почемуКто выступит на концерте Гиги (фото: instagram.com/stepan.giga_official)

