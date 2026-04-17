"Не треба чіплятись". Хільська чесно про Пугачову, Галкіна та "хороших росіян"
Українська акторка Надія Хільська, чоловік якої загинув, захищаючи Україну, поділилася ставленням до хороших росіян. Зокрема вона прокоментувала позицію Алли Пугачової та Максима Галкіна, які засуджували дії РФ і покинули країну-агресорку.
Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
Що Хільська думає про хороших росіян
Акторка вважає, що українцям не варто ідеалізувати чи надмірно дякувати росіянам, які публічно виступили проти війни.
На її думку, вибір залишатися людьми є особистою позицією, а не підставою для суспільного захоплення.
"Пугачова з Галкіним, вони типу хороші росіян, але я вважаю, що це суто їхня перемога. Вони обрали жити по совісті. Це для них в першу чергу класно. Я не маю їм казати: "О, Боже, дякую, що ви підтримуєте Україну", - сказала Надія.
Хільська висловилася про Пугачову та Галкіна (фото: РБК-Україна)
Водночас бачити їх у майбутньому в Україні вона не хоче.
"Це класно, бо вони залишились людьми, але це суто ваші приколи. Залишайтеся з ними там десь", - сказала акторка.
Надія впевнена, що українцям "не треба чіплятись" за кожного хорошого росіянина.
"А як ми потім будемо перевіряти, наскільки хороший цей росіянин? Ну от Алла Борисівна настільки хороша, а хтось інший, хто підтримав на 80%. То ми його на 80? будемо запрошувати в гості чи як?", - зазначила акторка.
"Потім ми ніяк не зможемо це коригувати, проконтролювати. Знову почнеться потік цих хороших росіян до нас в Україну. Нам треба уже нарешті відкараскатись від них і взагалі не дивитись в їхню сторону. Ну, молодець, живеш по совісті. Це твоя перемога", - додала вона.
Хільська також зізналася, що ніхто з колишніх колег з Росії жодним чином не відрегував на зигибель її чоловіка.
Що відомо про загибель Олексія Хільського
Актор театру і кіно від початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ, щоб боротися з російською агресію. За час служби він отримував поранення, але потім знову повертався у стрій.
Загинув Олексій 17 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Йому було 35 років. У них з Надією залишилася донька Валерія.