"Це розчарування". Надія Хільська пояснила, чому не спілкується з батьком

21:43 16.04.2026 Чт
3 хв
Акторка розповіла про давній сімейній конфлікт та реакцію тата на загибель чоловіка
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Це розчарування". Надія Хільська пояснила, чому не спілкується з батьком Надія Хільська розповіла про стосунки з батьком (фото: РБК-Україна)

Українська акторка Надія Хільська вразила драмою в родині. Зірка пригадала деталі сімейного конфлікту та зізналася, чи тримає образу на батька.

Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Що сказала Хільська про стосунки з татом

Напруга виникла, коли вони з чоловіком Олексієм Хільським вирішили покинути театр, у якому тато був художнім керівником. Він дуже образився, тому вони розірвали зв'язок.

"Це така дивна історія. Він дуже образився через те, що ми з Льошею пішли з театру і перестав з нами спілкуватися", - пригадала Надія.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона зателефонувала татові та поцікавилася його планами. Певний час вони спілкувалися, а потім припинили.

Коли чоловік-військовий вперше отримав поранення, акторка переглянула свої стосунки з батьком.

"Я зрозуміла, що насправді є страшно. І думаю: "Ну, тато, звичайно, якийсь дуже дивний у мене. Подзвоню і просто розставлю крапки над і. Прям висказала йому все, що про нього думаю", - поділилася вона.

Акторка тоді не стримала емоцій.

"Ми живемо з донькою під атаками в Києві. Ти про це ж знаєш. Ти знаєш, що твій зять воює. Невже ти не можеш подзвонити і поцікавитись, як ми проживаємо взагалі ці буремні часи? На що він мені сказав: "Ти ж уже виросла", - розповіла вона.

У цю мить він заявив, що вона "обрала свій шлях, коли пішла з театру".

"Я кажу: я тобі дзвоню не як худруку, а татові... Я йому сказала, що більше не подзвоню і його дзвінка чекати не буду. На цьому закінчилось наше спілкування і потім через рік загинув Льоша і він не подзвонив", - розповіла Надія.

Майже рік тому акторка спробувала помиритися з батьком. Вона написала повідомлення про те, що готова його пробачити.

"Може, відчуває якесь угризіння совісті. Думаю, напишу, а раптом. Він прочитав, але не відповів", - сказала вона.

Зірка розчарована поведінкою рідної людини. Вона пояснила, що тато - дуже вперта людина, яка складно визнає помилки.

"Він дуже багато всякої маячні натворив. Ніколи навіть не зізнається в тому, що це маячня. А я завжди до нього ставилась як до дуже мудрої людини. А він себе останнім часом показує зовсім з іншого боку. Тому це не образа, це скоріше розчарування в людині", - розповіла вона.

Зазначимо, що батьки Хільської розлучилися, коли їй було 20 років. Тато знайшов собі іншу, що й поставило крапку в стосунках. Мама певний час була у шлюбі з французом, але згодом цей союз розвалився.

