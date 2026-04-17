"Не надо цепляться". Хильская честно о Пугачевой, Галкине и "хороших русских"

18:08 17.04.2026 Пт
2 мин
Актриса поделилась, почему не считает поддержку некоторых россиян поводом для благодарности и восхищения
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Не надо цепляться". Хильская честно о Пугачевой, Галкине и "хороших русских"

Украинская актриса Надежда Хильская, муж которой погиб, защищая Украину, поделилась отношением к хорошим россиянам. В частности она прокомментировала позицию Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые осуждали действия РФ и покинули страну-агрессора.

Об этом она рассказала в интервью РБК-Украина.

Что Хильская думает о хороших россиянах

Актриса считает, что украинцам не стоит идеализировать или чрезмерно благодарить россиян, которые публично выступили против войны.

По ее мнению, выбор оставаться людьми является личной позицией, а не основанием для общественного восхищения.

"Пугачева с Галкиным, они типа хорошие россиян, но я считаю, что это сугубо их победа. Они выбрали жить по совести. Это для них в первую очередь классно. Я не должна им говорить: "О, Боже, спасибо, что вы поддерживаете Украину", - сказала Надежда.

Хильская высказалась о Пугачевой и Галкине (фото: РБК-Украина)

В то же время видеть их в будущем в Украине она не хочет.

"Это классно, потому что они остались людьми, но это чисто ваши приколы. Оставайтесь с ними там где-то", - сказала актриса.

Надежда уверена, что украинцам "не надо цепляться" за каждого хорошего россиянина.

"А как мы потом будем проверять, насколько хороший этот россиянин? Ну вот Алла Борисовна настолько хороша, а кто-то другой, кто поддержал на 80%. Так мы его на 80 будем приглашать в гости или как?", - отметила актриса.

"Потом мы никак не сможем это корректировать, проконтролировать. Опять начнется поток этих хороших россиян к нам в Украину. Нам надо уже наконец откараскаться от них и вообще не смотреть в их сторону. Ну, молодец, живешь по совести. Это твоя победа", - добавила она.

Хильская также призналась, что никто из бывших коллег из России никоим образом не отрегулировал на гибель ее мужа.


Что известно о гибели Алексея Хильского

Актер театра и кино с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ, чтобы бороться с российской агрессией. За время службы он получал ранения, но потом снова возвращался в строй.

Погиб Алексей 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Ему было 35 лет. У них с Надеждой осталась дочь Валерия.

