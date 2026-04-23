"Не було грошей навіть на метро". Микола Луценко чесно про фінансові труднощі та життя на пенсії

21:18 23.04.2026 Чт
3 хв
Відомий телеведучий детально розповів про найбільші витрати, заробітки та період безгрошів'я
aimg Сюзанна Аль Маріді
Микола Луценко (фото: РБК-Україна)

Телеведучий Микола Луценко, відомий за проєктом "Миколина погода" в різні періоди життя стикався як зі стабільними доходами, так і з серйозними фінансовими труднощами.

У відвертому інтерв'ю РБК-Україна він розповів про життя на пенсії та найбільші витрати.

Більше цікавого: Луценко пригадав, як переживав втрату близьких від онкології

Що сказав Луценко про пенсію та заробітки

Він зізнався, що ніколи не отримував сумнівних пропозицій щодо співпраці, наприклад, підтримати когось або піти в політику.

"Ні. Такі, щоб я здурів, ні. За рекламу якогось товару - так. Я з політикою не дружу. Все", - поділився він.

Найбільшим джерелом витрат для ведучого на сьогодні є здоров'я.

"У моєму віці проблема - це здоров'я. А здоров'я в нас коштує дуже дорого. Уже в мене були операції на серці, на ногах. Це дуже великі гроші. Інколи мені всілякі мої підробітки допомагають", - розповів Луценко.

Микола Луценко про заробітки та витрати (фото: РБК-Україна)

Пенсія у телезірки, хоч і вище середнього, але за роки постраждала від інфляції.

"На половину "всохла". Вона в мене непогана була. Майже ближче до максимуму. У нас максимальна пенсія 25-26 тисяч, ось моя поряд", - зізнався ведучий.

Водночас він з розумінням ставиться до економічної ситуації.

"Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі в таку годину, коли війна, постійно платять і навіть індексацію роблять. Я розумію, що це не так просто", - додав він.

За словами Миколи, він намагається відкладати гроші про запас, адже життя непередбачуване і в будь-яку мить можуть виникнути непередбачені витрати.

"В мене ж були випадки, коли серед ночі мене забирає швидка - інфаркт або інсульт", - поділився він.

Микола Луценко про пенсію (фото: РБК-Україна)

Період безгрошів'я

Окремо ведучий згадав рік, коли переживав серйозні фінансові труднощі.

"Це була криза 90-х. Дуже довго нам не платили зарплату. Як справлялися? У мене мама тоді була жива, на пенсії. Потім я трошки в театрі працював, але все одно було скрутно", - розповів він.

Микола не приховує, що цей період був дуже складним - не було грошей навіть на метро.

"Я тоді якраз скетчі про погоду робив. Мене всі супер зустрічають: "Ой-ой-ой погода, "Миколина погода". А в мене не було грошей навіть на метро проїхати. Там дівчата в мене були знайомі, вони пускали мене на метро", - зізнався він.

Ще більше цікавого:

Чому Микола Луценко не створив власну сім’ю

Микола Луценко вразив історією про пропагандиста Кисельова

Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
ЄС остаточно схвалив 90 млрд євро для України та новий пакет санкцій проти РФ
Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським
Юлія Акимова, Ростислав Шаправський Довіра українців до поліції нищиться через мобілізацію: інтерв’ю з Іваном Вигівським