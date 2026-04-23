"Такий демократичний був". Микола Луценко приголомшив зізнанням про пропагандиста Кисельова

Легендарний ведучий прогнозу погоди Микола Луценко приголомшив подробицями про російського пропагандиста Дмитра Кисельова. Як з'ясувалося, колись він був демократичним та справляв враження людини з сучасними цінностями.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Що сказав Микола Луценко про Кисельова

Він пригадав, що вони працювали в одному середовищі, але не дуже тісно.

"Це не була колаборація абсолютно. Ми просто працювали в одному приміщенні. Я пам'ятаю його молодим. Київ був зашкарублий, тут таке все було, ну, як кажуть, хуторянство на телебаченні, а там, у Москві, такі класні ідеї", - розповів Микола.

Тоді Кисельов справляв враження представника сучасного, західного стилю життя.

"Він був кореспондентом у Фінляндії. Він такий був інфлюенсер, можна сказати, західного стилю життя, одягався так модно. Такий молоденький, така манера західна", - поділився Луценко.

Кисельов навіть високо оцінював роботу українця.

"Він дуже симпатизував моїй програмі. Сказав, що кращої не бачив", - пригадав він.

Микола Луценко пригадав спілкування з Кисельовим (фото: РБК-Україна)

"Був демократичний"

Перед кардинальною трансформацією росіянин здавався дружнім та гостинним, проте з часом усе змінилося.

"У нього був день народження, у нього була конюшня в Конча-Заспі. Він покликав весь колектив у гості. Він прекрасний господар. Сказав не приносити ніяких подарунків. Якщо хтось хоче, то тільки диски з джазом. У мене якраз був класний, то я йому подарував", - пригадав він.

З часом Кисельов став представником російської пропаганди. Микола шокований цинізмом колишнього колеги.

"Він такий демократичний був. І раптом таке чмо. Я просто в шоці. Взагалі від цього в шоці", - зізнався він.



Що відомо про діяльність Кисельова

Нагадаємо, з 2000 по 2006 роки він працював в Україні, зокрема був ведучим щотижневого соціально-аналітичного проєкту. Пізніше повернувся в РФ і перетворився на рупор російської пропаганди.

У березні 2022 року йому оголосили підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність Україні. У травні 2025-го СБУ задокументувала нові злочини, серед яких популяризація збройної агресії РФ, заклики до захоплення України та виправдовування воєнних злочинів росіян.