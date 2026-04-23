"Не было денег даже на метро". Николай Луценко честно о финансовых трудностях и жизни на пенсии

21:18 23.04.2026 Чт
Известный телеведущий подробно рассказал о самых больших расходах, заработках и периоде безденежья
"Не було грошей навіть на метро". Николай Луценко (фото: РБК-Украина)

Телеведущий Николай Луценко, известный по проекту "Миколина погода" в разные периоды жизни сталкивался как со стабильными доходами, так и с серьезными финансовыми трудностями.

В откровенном интервью РБК-Украина он рассказал о жизни на пенсии и самых больших расходах.

Что сказал Луценко о пенсии и заработках

Он признался, что никогда не получал сомнительных предложений о сотрудничестве, например, поддержать кого-то или пойти в политику.

"Нет. Такие, чтобы я сдурел, нет. За рекламу какого-то товара - да. Я с политикой не дружу. Все", - поделился он.

Самым большим источником расходов для ведущего на сегодня является здоровье.

"В моем возрасте проблема - это здоровье. А здоровье у нас стоит очень дорого. Уже у меня были операции на сердце, на ногах. Это очень большие деньги. Иногда мне всевозможные мои подработки помогают", - рассказал Луценко.

Николай Луценко о заработках и расходах (фото: РБК-Украина)

Пенсия у телезвезды, хоть и выше среднего, но за годы пострадала от инфляции.

"На половину "усохла". Она у меня неплохая была. Почти ближе к максимуму. У нас максимальная пенсия 25-26 тысяч, вот моя рядом", - признался ведущий.

В то же время он с пониманием относится к экономической ситуации.

"Это просто состояние нашей экономики, особенно сейчас. Вообще в такой час, когда война, постоянно платят и даже индексацию делают. Я понимаю, что это не так просто", - добавил он.

По словам Николая, он старается откладывать деньги про запас, ведь жизнь непредсказуема и в любой момент могут возникнуть непредвиденные расходы.

"У меня же были случаи, когда среди ночи меня забирает скорая - инфаркт или инсульт", - поделился он.

Николай Луценко о пенсии (фото: РБК-Украина)

Период безденежья

Отдельно ведущий вспомнил год, когда переживал серьезные финансовые трудности.

"Это был кризис 90-х. Очень долго нам не платили зарплату. Как справлялись? У меня мама тогда была жива, на пенсии. Потом я немножко в театре работал, но все равно было тяжело", - рассказал он.

Николай не скрывает, что этот период был очень сложным - не было денег даже на метро.

"Я тогда как раз скетчи о погоде делал. Меня все супер встречают: "Ой-ой-ой погода, "Миколина погода". А у меня не было денег даже на метро проехать. Там девушки у меня были знакомые, они пускали меня на метро", - признался он.

ЕС окончательно одобрил 90 млрд евро для Украины и новый пакет санкций против РФ
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
