"Абсолютна апатія". Микола Луценко пригадав, як переживав втрату близьких людей

Мало хто знає, але легенда українського ТБ Микола Луценко тривалий час важко переживав втрату близьких людей від онкології. Через це він страждав на депресію, але зрештою зміг повернутися до нормального життя.

Що сказав Луценко про свою депресію

Після смерті друзів у нього розвинулася глибока емоційна криза, яка проявлялася повною втратою інтересу до життя. Першими проявами стала порожнеча всередині.

"Ой, яка це зараза. Я не відчував нічого. Абсолютна апатія. Додому приходив, мені все одно було, чи там порядок, чи є їсти, чи немає. Я не людина, а просто оболонка без наповнення", - поділився він.

До фахівця ведучий не звертався. Переломний момент настав після поїздки до Одеси, куди він поїхав під час "оксамитового сезону". Саме це допомогло вийти з важкого стану.

"Море мене просто витягнуло. Люди стали для мене як психотерапевти. Вони випхали мене з цієї ями. Я вже їхав зовсім інший. Мені захотілося знову жити", - зізнався він.

Микола Луценко про депресію (фото: РБК-Україна)

Про втрату друзів

Коментуючи ставлення до уваги прихильників на вулиці, Луценко відверто зізнався, що сприймає її по-різному. Він пояснив, що люди не завжди підходять у вдалий момент життя.

Так, кілька років підряд він переживав особисті втрати. Це впливало на його бажання спілкування з людьми.

"Три роки підряд усі навколо мене помирали. Онкологія. Розумієте, як у мене було на душі? От я йду, тільки забрав речі: "О, Миколина погода, давай фотографуватися". О, Боже. Я просто проклинав. А інколи було класно", - поділився ведучий.

В інтерв'ю журналістці Юлії Гаюк на YouTube-каналі РБК-Україна LIFE Микола також розповів про дитинство без батька, пенсію та як народилася його легендарна фраза.