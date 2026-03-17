"Не бачила її вже 5 років!". Полякову звинуватили у плагіаті стилю Лободи: реакція співачки

Так, під час одного з концертів на початку березня Полякова представила свою нову пісню "Ча-ча".

Разом з цим вона вирішила оновити свій сценічний стиль і поекспериментувала з зовнішністю.

Зірка зробила чубчик, а також змінила концертні образи.

На сцені виконавиця з’явилася в леопардовому боді та лосинах, і саме цей вихід одразу викликав хвилю порівнянь зі Світланою Лободою.

Оля Полякова (скріншот з відео)

У соцмережах писали, що Полякова нібито повторила не лише зачіску та вбрання колеги, а й окремі деталі постановки.

Зокрема, користувачі звернули увагу на тростини, які обидві артистки використали у своїх виступах.

Люблю і Свєту, і Олю, і тепер вони схожі!

Лобода, це ти?

Не знав, що Лобода має сестру близнючку

Абсолютно Лобода, все вилизано до дрібниць

Блін, реально танець Лободи, чи мені здається?

Реакція Полякової на закиди

Співачка не промовчала й запевнила, що не стежить за тим, чим зараз займається її колега.

Ба більше, за словами знаменитості, подібні елементи образу давно використовують багато артистів у світовому шоу-бізнесі.

"Це тому, що я в окулярах? Я можу показати п'ятсот тисяч людей у прекрасному світовому шоу-бізнесі, які працюють в окулярах - це по-перше. По-друге, я не бачила цю артистку вже п'ять років! Я поняття не маю, чим вона займається", - сказала зірка.