"Не бачила її вже 5 років!". Полякову звинуватили у плагіаті стилю Лободи: реакція співачки

Співачка Оля Полякова висловилася про хвилю обговорень, яка виникла після одного з її виступів в новому сценічному образі. Артистка прокоментувала заяви про нібито схожість її стилю зі Світланою Лободою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар виконавиці для проєкту "Ранок у великому місті".
Так, під час одного з концертів на початку березня Полякова представила свою нову пісню "Ча-ча".
Разом з цим вона вирішила оновити свій сценічний стиль і поекспериментувала з зовнішністю.
Зірка зробила чубчик, а також змінила концертні образи.
На сцені виконавиця з’явилася в леопардовому боді та лосинах, і саме цей вихід одразу викликав хвилю порівнянь зі Світланою Лободою.
У соцмережах писали, що Полякова нібито повторила не лише зачіску та вбрання колеги, а й окремі деталі постановки.
Зокрема, користувачі звернули увагу на тростини, які обидві артистки використали у своїх виступах.
Люблю і Свєту, і Олю, і тепер вони схожі!
Лобода, це ти?
Не знав, що Лобода має сестру близнючку
Абсолютно Лобода, все вилизано до дрібниць
Блін, реально танець Лободи, чи мені здається?
Співачка не промовчала й запевнила, що не стежить за тим, чим зараз займається її колега.
Ба більше, за словами знаменитості, подібні елементи образу давно використовують багато артистів у світовому шоу-бізнесі.
"Це тому, що я в окулярах? Я можу показати п'ятсот тисяч людей у прекрасному світовому шоу-бізнесі, які працюють в окулярах - це по-перше. По-друге, я не бачила цю артистку вже п'ять років! Я поняття не маю, чим вона займається", - сказала зірка.