RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Не видела ее уже 5 лет!". Полякову обвинили в плагиате стиля Лободы: реакция певицы

12:53 17.03.2026 Вт
2 мин
Волна обсуждений разгорелась после концерта, на котором артистка появилась с челкой, в леопардовом боди и с тростью
aimg Иванна Пашкевич
Светлана Лобода и Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)

Певица Оля Полякова высказалась о волне обсуждений, которая возникла после одного из ее выступлений в новом сценическом образе. Артистка прокомментировала заявления о якобы схожести ее стиля со Светланой Лободой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы для проекта "Ранок у великому місті".

Больше интересного: Полякова честно сказала, что думает о зяте-иностранце

Так, во время одного из концертов в начале марта Полякова представила свою новую песню "Ча-ча-ча".

Вместе с этим она решила обновить свой сценический стиль и поэкспериментировала с внешностью.

Звезда сделала челку, а также сменила концертные образы.

На сцене исполнительница появилась в леопардовом боди и лосинах, и именно этот выход сразу вызвал волну сравнений со Светланой Лободой.

Оля Полякова (скриншот из видео)

В соцсетях писали, что Полякова якобы повторила не только прическу и наряд коллеги, но и отдельные детали постановки.

В частности, пользователи обратили внимание на трости, которые обе артистки использовали в своих выступлениях.

  • Люблю и Свету, и Олю, и теперь они похожи!

  • Лобода, это ты?

  • Не знал, что Лобода имеет сестру близняшку

  • Абсолютно Лобода, все вылизано до мелочей

  • Блин, реально танец Лободы, или мне кажется?

Оля Полякова (скриншот из видео)

Реакция Поляковой на упреки

Певица не промолчала и заверила, что не следит за тем, чем сейчас занимается ее коллега.

Более того, по словам знаменитости, подобные элементы образа давно используют многие артисты в мировом шоу-бизнесе.

"Это потому, что я в очках? Я могу показать пятьсот тысяч людей в прекрасном мировом шоу-бизнесе, которые работают в очках - это во-первых. Во-вторых, я не видела эту артистку уже пять лет! Я понятия не имею, чем она занимается", - сказала звезда.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
