"Не видела ее уже 5 лет!". Полякову обвинили в плагиате стиля Лободы: реакция певицы

Певица Оля Полякова высказалась о волне обсуждений, которая возникла после одного из ее выступлений в новом сценическом образе. Артистка прокомментировала заявления о якобы схожести ее стиля со Светланой Лободой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий исполнительницы для проекта "Ранок у великому місті".
Так, во время одного из концертов в начале марта Полякова представила свою новую песню "Ча-ча-ча".
Вместе с этим она решила обновить свой сценический стиль и поэкспериментировала с внешностью.
Звезда сделала челку, а также сменила концертные образы.
На сцене исполнительница появилась в леопардовом боди и лосинах, и именно этот выход сразу вызвал волну сравнений со Светланой Лободой.
В соцсетях писали, что Полякова якобы повторила не только прическу и наряд коллеги, но и отдельные детали постановки.
В частности, пользователи обратили внимание на трости, которые обе артистки использовали в своих выступлениях.
Люблю и Свету, и Олю, и теперь они похожи!
Лобода, это ты?
Не знал, что Лобода имеет сестру близняшку
Абсолютно Лобода, все вылизано до мелочей
Блин, реально танец Лободы, или мне кажется?
Певица не промолчала и заверила, что не следит за тем, чем сейчас занимается ее коллега.
Более того, по словам знаменитости, подобные элементы образа давно используют многие артисты в мировом шоу-бизнесе.
"Это потому, что я в очках? Я могу показать пятьсот тысяч людей в прекрасном мировом шоу-бизнесе, которые работают в очках - это во-первых. Во-вторых, я не видела эту артистку уже пять лет! Я понятия не имею, чем она занимается", - сказала звезда.
