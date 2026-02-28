ua en ru
"Наздогнали". MamaRika разом з сином застала вибухи в Дубаї

Субота 28 лютого 2026 17:41
"Наздогнали". MamaRika разом з сином застала вибухи в Дубаї MamaRika розповіла про свій стан після вибухів в Дубаї (фото: instagram.com/mamarika_official)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Співачка MamaRika перебувала в Дубаї разом із сином у момент, коли в регіоні пролунали вибухи на тлі протистояння між США, Ізраїлем та Іраном.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.

Більше цікавого: Що каже Україна про операцію Ізраїлю проти Ірану

MamaRika розповіла про вибухи в Дубаї

Ще нещодавно українська співачка тішила шанувальників подробицями відпочинку в Об’єднаних Арабських Еміратах з трирічним сином, аж раптом відпустку перервало загострення безпекової ситуації в країні.

Так, 28 лютого в Дубаї пролунали вибухи. За даними місцевого Мінестерства борони, країна зазнала атаки із застосуванням іранських балістичних ракет. Втім, системи ППО перехопили більшу частину з них.

Артистка вийшла на зв'язок із готелю та повідомила шанувальникам про свій стан. За її словами, вони хотіли провести час у спокої, але вибухи наздогнали й тут.

"Коли привезли дітей відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас тут. З нами все ок, дякую, що хвилюєтеся", - написала співачка в сториз.

&quot;Наздогнали&quot;. MamaRika разом з сином застала вибухи в Дубаї MamaRika про вибухи в ОАЕ (фото: instagram.com/mamarika_official)

36-річна виконавиця перебуває в Дубаї із сином Давідом, який народився 2 серпня 2021 року в шлюбі з гумористом Сергієм Середою. Разом із ними на відпочинок поїхала і її найкраща подруга з донькою.

Чоловік MamaRika, який лишився в Україні, теж вийшов на зв'язок і емоційно вдреагував на ситуацію.

&quot;Наздогнали&quot;. MamaRika разом з сином застала вибухи в ДубаїСергій Середа про вибухи в Дубаї (фото: instagram.com/serega_sereda)

Деталі загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, Ізраїль за погодженням з США завдав превентивний удар по Ірану, щоб усунути загрози з боку Тегерана.

Своєю чергою Іран здійснив ракетні атаки по об'єктах, пов'язаних із США, зокрема в Катарі, Бахрейні, Кувейті та Об'єднаних Арабських Еміратах, де готують рішучу відповідь.

На тлі загострення безпекової ситуації низка авіакомпаній оголосила про зміни в польотній програмі. Lufthansa скасувала рейси в Дубай і назад у ці вихідні, Wizz Air призупинила рейси в обох напрямках до Ізраїлю, Дубая, Абу-Дабі та Аммана до 7 березня.

Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
