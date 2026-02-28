"Ми на боці народу": Україна зробила першу заяву щодо операції Ізраїлю проти Ірану

Україна заявив про підтримку іранського народу на тлі загострення ситуації в регіоні та звинуватила режим у Тегерані в терорі та репресіях. МЗС закликало українців негайно залишити територію Ірану через загрозу безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час пресконференції.

За словами Сибіги, позиція Києва є чіткою та послідовною: режим у Тегерані тероризує не лише власний народ, а й увесь регіон. Міністр наголосив, що іранська влада фінансує тероризм і бойовиків, які несуть нестабільність в інші країни.

"Ми завжди на стороні іранського народу. Саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії та страти свідчать про глибоку внутрішню кризу цієї держави", - заявив голова МЗС.

Він також підкреслив, що Тегеран мав усі можливості уникнути силового сценарію, оскільки йому неодноразово надавалися шанси для дипломатичного вирішення конфліктів.

Попередження для українців

Через зростання загрози Міністерство закордонних справ України видало завчасні рекомендації для своїх громадян.

Українців закликають терміново залишити територію Ірану, а також інші країни регіону, де їхнє життя та безпека можуть опинитися під загрозою.