Найуспішніший виступ в історії: Україна – в топ-3 медального заліку юніорського ЧЄ з біатлону

Тетяна Тарасюк завоювала дві медалі (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України провела найуспішніший виступ в історії юніорських чемпіонатів Європи з біатлону. За підсумками змагань у фінській Іматрі "синьо-жовті" потрапили до чільної трійки загального заліку.

Про виступ юних вітчизняних спортсменів – розповідає РБК-Україна.

Медалі різного гатунку

На юніорській першості континенту-2026 "синьо-жовті" здобули три медалі різного гатунку — золоту, срібну та бронзову. Цього вистачило, щоб потрапити до топ-3 за кількістю здобутих нагород.

За числом медалей і підсумковою позицією в загальному заліку українська команда встановила національний рекорд новітньої історії. Ідеться про період із 2016 року, коли юніорський чемпіонат Європи проводиться як окремий турнір.

Юніорський ЧЄ-2026 з біатлону, медальний залік (топ-5)

  1. Чехія – 3 золоті + 0 срібних + 1 бронзова = 4
  2. Швеція – 2 + 0 + 1 = 3
  3. Україна – 1 + 1 + 1 = 3
  4. Словенія – 1 + 1 + 0 = 2
  5. Латвія – 1 + 0 + 3 = 4

Хто здобував нагороди

Головний успіх української збірної на турнірі принесли Тарас Тарасюк і Тетяна Тарасюк, які вибороли золоту медаль в одиночній змішаній естафеті.

Крім того, Тетяна Тарасюк додала до командного золота срібну нагороду в масстарті-60, ставши єдиною представницею України з двома медалями на турнірі.

Ще одну нагороду принесла класична змішана естафета, у якій українська четвірка фінішувала третьою. Бронзовими призерами стали Ксенія Приходько, Вікторія Хвостенко, Іван Стеблина та Олександр Біланенко.

Що далі для юніорської збірної

У сезоні юніорів залишається головний старт — чемпіонат світу. Він відбудеться в німецькому Арбері з 25 лютого по 8 березня.

Раніше ми повідомили, що найкраща українська біатлоністка відмовилась від передолімпійського старту.

Також ми писали, що збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026.

