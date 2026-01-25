RU

Самое успешное выступление в истории: Украина - в топ-3 медального зачета юниорского ЧЕ по биатлону

Татьяна Тарасюк завоевала две медали (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины провела самое успешное выступление в истории юниорских чемпионатов Европы по биатлону. По итогам соревнований в финской Иматре "сине-желтые" попали в главную тройку общего зачета.

О выступлении юных отечественных спортсменов - рассказывает РБК-Украина.

Медали разного достоинства

На юниорском первенстве континента-2026 "сине-желтые" завоевали три медали разного достоинства - золотую, серебряную и бронзовую. Этого хватило, чтобы попасть в топ-3 по количеству полученных наград.

По числу медалей и итоговой позиции в общем зачете украинская команда установила национальный рекорд новейшей истории. Речь идет о периоде с 2016 года, когда юниорский чемпионат Европы проводится как отдельный турнир.

Юниорский ЧЕ-2026 по биатлону, медальный зачет (топ-5)

  1. Чехия - 3 золотые + 0 серебряных + 1 бронзовая = 4
  2. Швеция - 2 + 0 + 1 = 3
  3. Украина - 1 + 1 + 1 + 1 = 3
  4. Словения - 1 + 1 + 0 + 0 = 2
  5. Латвия - 1 + 0 + 3 = 4

Кто получал награды

Главный успех украинской сборной на турнире принесли Тарас Тарасюк и Татьяна Тарасюк, которые завоевали золотую медаль в одиночной смешанной эстафете.

Кроме того, Татьяна Тарасюк добавила к командному золоту серебряную награду в масстарте-60, став единственной представительницей Украины с двумя медалями на турнире.

Еще одну награду принесла классическая смешанная эстафета, в которой украинская четверка финишировала третьей. Бронзовыми призерами стали Ксения Приходько, Виктория Хвостенко, Иван Стеблина и Александр Биланенко.

Что дальше для юниорской сборной

В сезоне юниоров остается главный старт - чемпионат мира. Он состоится в немецком Арбере с 25 февраля по 8 марта.

Ранее мы сообщили, что лучшая украинская биатлонистка отказалась от предолимпийского старта.

Также мы писали, что сборные Украины по биатлону объявили составы на Олимпиаду-2026.

