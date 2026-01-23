Збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026

Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилася зі складами на зимові Олімпійські ігри-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

Досвід і молодь: що відомо про склад чоловіків

До складу чоловічої команди головний тренер Надія Білова включила п'ятьох біатлоністів. В особистих гонках тренерський штаб зможе заявляти чотирьох спортсменів.

Склад чоловічої збірної України:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Дмитро Підручний (фото: Getty Images)

Найдосвідченішим біатлоністом команди є Підручний. Для капітана "синьо-жовтих" Олімпіада-2026 стане вже четвертою в кар'єрі.

Досвід участі в Олімпійських іграх має також Дудченко – він виступав у Пекіні-2022, де взяв участь у трьох особистих гонках.

Ігри в Італії стануть першими для лідера збірної за очками в сезоні Кубка світу-2025/26 Мандзина, який перед вирішальними стартами посідає 28-ме місце в загальному заліку.

Також вперше виступлять на найвищому рівні Лесюк і Борковський. Причому Борковський – єдиний у складі, хто потрапив на Олімпіаду, проводячи дебютний сезон за основну команду на Кубку світу.

Жіноча збірна: Джима й дебютантки

Визначився зі складом і наставник жіночої збірної Микола Зоц. До основного списку увійшли п'ять біатлоністок, ще одну спортсменку команда повезе на Ігри у статусі запасної.

Склад жіночої збірної України:

Христина Дмитренко

Юлія Джима

Дарина Чалик

Олена Городна

Олександра Меркушина

На роль запасної претендують Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина. Остаточне рішення тренерський штаб ухвалить після чемпіонату Європи.

Юлія Джима (фото: Getty Images)

Єдиною біатлоністкою зі складу, яка має олімпійський досвід, є Юлія Джима. Для неї Ігри-2026 стануть четвертими. На своїй дебютній Олімпіаді в Сочі-2014 вона здобула золоту медаль у складі жіночої естафети.

Христина Дмитренко наразі є єдиною українкою з заліковими очками в Кубку світу сезону-2025/26. У складі основної команди вона дебютувала в сезоні-2023/24.

Олександра Меркушина вперше виступила на рівні Кубка світу ще в сезоні-2022/23, але закріпилася в основі лише торік. Для Дарини Чалик та Олени Городної нинішній сезон став лише другим у складі головної команди.

Коли і де пройдуть олімпійські змагання

Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.

У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.