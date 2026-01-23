Збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026
Чоловіча та жіноча збірні України з біатлону визначилася зі складами на зимові Олімпійські ігри-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
Досвід і молодь: що відомо про склад чоловіків
До складу чоловічої команди головний тренер Надія Білова включила п'ятьох біатлоністів. В особистих гонках тренерський штаб зможе заявляти чотирьох спортсменів.
Склад чоловічої збірної України:
- Дмитро Підручний
- Віталій Мандзин
- Богдан Борковський
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
Дмитро Підручний (фото: Getty Images)
Найдосвідченішим біатлоністом команди є Підручний. Для капітана "синьо-жовтих" Олімпіада-2026 стане вже четвертою в кар'єрі.
Досвід участі в Олімпійських іграх має також Дудченко – він виступав у Пекіні-2022, де взяв участь у трьох особистих гонках.
Ігри в Італії стануть першими для лідера збірної за очками в сезоні Кубка світу-2025/26 Мандзина, який перед вирішальними стартами посідає 28-ме місце в загальному заліку.
Також вперше виступлять на найвищому рівні Лесюк і Борковський. Причому Борковський – єдиний у складі, хто потрапив на Олімпіаду, проводячи дебютний сезон за основну команду на Кубку світу.
Жіноча збірна: Джима й дебютантки
Визначився зі складом і наставник жіночої збірної Микола Зоц. До основного списку увійшли п'ять біатлоністок, ще одну спортсменку команда повезе на Ігри у статусі запасної.
Склад жіночої збірної України:
- Христина Дмитренко
- Юлія Джима
- Дарина Чалик
- Олена Городна
- Олександра Меркушина
На роль запасної претендують Анастасія Меркушина, Валерія Дмитренко та Лілія Стеблина. Остаточне рішення тренерський штаб ухвалить після чемпіонату Європи.
Юлія Джима (фото: Getty Images)
Єдиною біатлоністкою зі складу, яка має олімпійський досвід, є Юлія Джима. Для неї Ігри-2026 стануть четвертими. На своїй дебютній Олімпіаді в Сочі-2014 вона здобула золоту медаль у складі жіночої естафети.
Христина Дмитренко наразі є єдиною українкою з заліковими очками в Кубку світу сезону-2025/26. У складі основної команди вона дебютувала в сезоні-2023/24.
Олександра Меркушина вперше виступила на рівні Кубка світу ще в сезоні-2022/23, але закріпилася в основі лише торік. Для Дарини Чалик та Олени Городної нинішній сезон став лише другим у складі головної команди.
Коли і де пройдуть олімпійські змагання
Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.
У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.
