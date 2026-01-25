Найкраща українська біатлоністка відмовилась від передолімпійського старту: відома причина
Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко не вийде сьогодні, 25 січня на жіночій масстарт Кубка світу в чеському Новому Месті. Ця гонка стане заключною перед Олімпійськими іграми-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.
Єдина українка у стартлисті
Дмитренко стала єдиною представницею України, яка відібралася до масстарту в Новому Месті. Лідерка "синьо-жовтих" потрапила до стартлиста за підсумками етапу, посівши 21-ше місце в короткій індивідуальній гонці.
Водночас напередодні українка не брала участі ані в одиночній, ані в класичній змішаній естафеті.
Причина відмови
Достроково завершити етап у Новому Месті Дмитренко вирішила заради підготовки до Олімпіади-2026. Біатлоністка вирушить на високогірний збір, оскільки олімпійські змагання відбудуться в італійській Антерсельві на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря.
Своє рішення спортсменка пояснила так:
"Рішення було прийняте ще до початку етапу, щоб відправитися на високогір'я. Знаю, що багато вболівальників чекали на цю гонку. Дякую кожному за підтримку і розуміння", - написала Дмитренко.
Масстарти у Новому Месті
Відбір до масстарту в Новому Месті став для Христини Дмитренко першим у сезоні Кубка світу. У попередній гонці цього формату, що відбулася на третьому етапі в Ансі, жодна з українських біатлоністок участі не брала.
Христина наразі є єдиною українкою з заліковими очками в Кубку світу сезону-2025/26. У загальному заліку вона перебуває на 43-й сходинці.
Жіночий масстарт у Новому Месті відбудеться у неділю, 25 січня, початок - о 19:15 за київським часом.
У чоловічому масстарті Україну представить Віталій Мандзин, який також відібрався до цієї гонки. Змагання відкриватимуть програму дня – старт о 16:15.
Коли і де пройдуть олімпійські змагання
Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.
У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.
Раніше ми повідомили, що збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026.
Також дізнайтеся, як Україна виграла "золото" юніорського Євро-2026 з біатлону.