ua en ru
Нд, 25 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Найкраща українська біатлоністка відмовилась від передолімпійського старту: відома причина

Неділя 25 січня 2026 12:53
UA EN RU
Найкраща українська біатлоністка відмовилась від передолімпійського старту: відома причина Христина Дмитренко (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрій Костенко

Біатлоністка збірної України Христина Дмитренко не вийде сьогодні, 25 січня на жіночій масстарт Кубка світу в чеському Новому Месті. Ця гонка стане заключною перед Олімпійськими іграми-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсменки.

Єдина українка у стартлисті

Дмитренко стала єдиною представницею України, яка відібралася до масстарту в Новому Месті. Лідерка "синьо-жовтих" потрапила до стартлиста за підсумками етапу, посівши 21-ше місце в короткій індивідуальній гонці.

Водночас напередодні українка не брала участі ані в одиночній, ані в класичній змішаній естафеті.

Причина відмови

Достроково завершити етап у Новому Месті Дмитренко вирішила заради підготовки до Олімпіади-2026. Біатлоністка вирушить на високогірний збір, оскільки олімпійські змагання відбудуться в італійській Антерсельві на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря.

Своє рішення спортсменка пояснила так:

"Рішення було прийняте ще до початку етапу, щоб відправитися на високогір'я. Знаю, що багато вболівальників чекали на цю гонку. Дякую кожному за підтримку і розуміння", - написала Дмитренко.

Масстарти у Новому Месті

Відбір до масстарту в Новому Месті став для Христини Дмитренко першим у сезоні Кубка світу. У попередній гонці цього формату, що відбулася на третьому етапі в Ансі, жодна з українських біатлоністок участі не брала.

Христина наразі є єдиною українкою з заліковими очками в Кубку світу сезону-2025/26. У загальному заліку вона перебуває на 43-й сходинці.

Жіночий масстарт у Новому Месті відбудеться у неділю, 25 січня, початок - о 19:15 за київським часом.

У чоловічому масстарті Україну представить Віталій Мандзин, який також відібрався до цієї гонки. Змагання відкриватимуть програму дня – старт о 16:15.

Коли і де пройдуть олімпійські змагання

Біатлонні старти на зимових Олімпійських іграх-2026 відбудуться з 8 по 21 лютого на трасі в Антерсельві.

У межах змагань буде розіграно 11 комплектів нагород – по п'ять у чоловіків та жінок, а також у змішаній естафеті.

Раніше ми повідомили, що збірні України з біатлону оголосили склади на Олімпіаду-2026.

Також дізнайтеся, як Україна виграла "золото" юніорського Євро-2026 з біатлону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон Кубок світу Збірна України
Новини
Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко
Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко
Аналітика
До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна До весни у Києві можуть закритися 20% закладів: як ресторани виживають без світла