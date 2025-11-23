Найуспішніший день: українці на Дефлімпіаді підняли медальну планку та встановили рекорди
Збірна України провела найрезультативніший день на Дефлімпійських іграх-2025 у Токіо. 23 листопада наші спортсмени здобули 15 медалей у шести видах спорту, встановили нові рекорди та зміцнили лідерство у медальному заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
Домінування у плаванні
Найяскравішою частиною дня стала вечірня сесія у плаванні. Українська команда продемонструвала абсолютну перевагу, оформивши два "золота" та три "срібла".
Головним героєм вечора став Денис Наконечний, який не лише переміг на дистанції 100 метрів вільним стилем, а й встановив новий світовий рекорд та рекорд Дефлімпійських ігор. Ще одне "золото" принесла чоловіча естафета 4х200 м вільним стилем – українці дуже впевнено випередили всіх суперників.
Свої медалі також додали Ілля Султанов, Владислав Кремляков та Мирослав Болдирев, які вибороли срібні нагороди на різних дистанціях.
Прорив у карате
Україна вперше на цих Іграх поповнила скарбничку медалями у карате – одразу п'ятьма.
Карина Янчук здобула історичну перемогу в куміте до 68 кг, ставши чемпіонкою Дефлімпіади. Ще чотири бронзові нагороди взяли Олександр Тритяк, Інеса Причина, жіноча команда у ката та Микола Пантюшин.
Такий результат став найкращим для України у цьому виді спорту за весь час виступів.
Волейбол: тріумф жінок та "бронза" чоловіків
Українські волейболісти також увійшли в історію.
Жіноча збірна впевнено виграла фінал і піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу, тоді як чоловіча команда виборола бронзову нагороду.
Здобутки в інших видах
Ще одну золоту медаль "синьо-жовтим" принесла чоловіча команда зі спортивного орієнтування, вигравши естафету.
Сергій Фокін додав бронзову нагороду у кульовій стрільбі, а Крістіна Кіняйкіна стала третьою у бігу на 200 метрів.
Таким чином, 23 листопада українські дефлімпійці загалом здобули 15 нагород – 5 золотих, 3 срібні та 7 бронзових. Наразі це найвдаліший день "синьо-жовтих" у Токіо.
Лідерство у медальному заліку
Після дев'яти днів змагань збірна України утримує перше місце у загальному заліку Дефлімпіади-2025.
У активі команди вже 68 медалей: 23 золоті, 25 срібних і 20 бронзових. Українські спортсмени також встановили 7 світових рекордів та 10 рекордів Дефлімпійських ігор.
Що таке Дефлімпійські ігри
Міжнародні спортивні змагання для спортсменів із порушеннями слуху. Вони є аналогом Олімпійських і Паралімпійських ігор, але мають власну історію та структуру.
Основні факти:
- Проводяться з 1924 року (літні), зимові — з 1949 року.
- Організатор — Міжнародний комітет спорту глухих (ICSD).
- Учасники змагаються без використання слухових апаратів чи кохлеарних імплантів, щоб забезпечити рівні умови.
- Суддівство та команди спілкуються переважно за допомогою жестової мови та візуальних сигналів.
- Програма включає понад 20 літніх і близько 5 зимових видів спорту.
Україна традиційно входить до числа найуспішніших країн на Дефлімпіадах. На попередніх Іграх у Бразилії (2022 рік) "синьо-жовті" завоювали 145 медалей (64 золоті, 39 срібних і 42 бронзові) та перемогли у командному заліку.
