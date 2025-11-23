ua en ru
Самый успешный день: украинцы на Дефлимпиаде подняли медальную планку и установили рекорды

Воскресенье 23 ноября 2025 20:47
Самый успешный день: украинцы на Дефлимпиаде подняли медальную планку и установили рекорды Фото: Сборная Украины по плаванию (facebook.com/minmolodsport)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Украины провела самый результативный день на Дефлимпийских играх-2025 в Токио. 23 ноября наши спортсмены завоевали 15 медалей в шести видах спорта, установили новые рекорды и укрепили лидерство в медальном зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Доминирование в плавании

Самой яркой частью дня стала вечерняя сессия в плавании. Украинская команда продемонстрировала абсолютное преимущество, оформив два "золота" и три "серебра".

Главным героем вечера стал Денис Наконечный, который не только победил на дистанции 100 метров вольным стилем, но и установил новый мировой рекорд и рекорд Дефлимпийских игр. Еще одно "золото" принесла мужская эстафета 4х200 м вольным стилем - украинцы очень уверенно опередили всех соперников.

Свои медали также добавили Илья Султанов, Владислав Кремляков и Мирослав Болдырев, которые завоевали серебряные награды на разных дистанциях.

Прорыв в каратэ

Украина впервые на этих Играх пополнила копилку медалями в каратэ - сразу пятью.

Карина Янчук одержала историческую победу в кумите до 68 кг, став чемпионкой Дефлимпиады. Еще четыре бронзовые награды взяли Александр Тритяк, Инесса Причина, женская команда в ката и Николай Пантюшин.

Такой результат стал лучшим для Украины в этом виде спорта за все время выступлений.

Волейбол: триумф женщин и "бронза" мужчин

Украинские волейболисты также вошли в историю.

Женская сборная уверенно выиграла финал и поднялась на высшую ступень пьедестала, тогда как мужская команда завоевала бронзовую награду.

Достижения в других видах

Еще одну золотую медаль "сине-желтым" принесла мужская команда по спортивному ориентированию, выиграв эстафету.

Сергей Фокин добавил бронзовую награду в пулевой стрельбе, а Кристина Киняйкина стала третьей в беге на 200 метров.

Таким образом, 23 ноября украинские дефлимпийцы в целом получили 15 наград - 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых. Сейчас это самый удачный день "сине-желтых" в Токио.

Лидерство в медальном зачете

После девяти дней соревнований сборная Украины удерживает первое место в общем зачете Дефлимпиады-2025.

В активе команды уже 68 медалей: 23 золотые, 25 серебряных и 20 бронзовых. Украинские спортсмены также установили 7 мировых рекордов и 10 рекордов Дефлимпийских игр.

Что такое Дефлимпийские игры

Международные спортивные соревнования для спортсменов с нарушениями слуха. Они являются аналогом Олимпийских и Паралимпийских игр, но имеют собственную историю и структуру.

Основные факты:

  • Проводятся с 1924 года (летние), зимние - с 1949 года.
  • Организатор - Международный комитет спорта глухих (ICSD).
  • Участники соревнуются без использования слуховых аппаратов или кохлеарных имплантов, чтобы обеспечить равные условия.
  • Судейство и команды общаются преимущественно с помощью жестового языка и визуальных сигналов.
  • Программа включает более 20 летних и около 5 зимних видов спорта.

Украина традиционно входит в число самых успешных стран на Дефлимпиадах. На предыдущих Играх в Бразилии (2022 год) "сине-желтые" завоевали 145 медалей (64 золотые, 39 серебряных и 42 бронзовые) и победили в командном зачете.

