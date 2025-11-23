ua en ru
"Боремося за свободу для всіх". Тенісистка Олійникова вразила промовою про підтримку України (відео)

Неділя 23 листопада 2025 14:56
UA EN RU
"Боремося за свободу для всіх". Тенісистка Олійникова вразила промовою про підтримку України (відео) Фото: Олександра Олійникова (Instagram Олександри Олійникової)
Автор: Андрій Костенко

Четверта ракетка України Олександра Олійникова пробилася до фіналу міжнародного турніру WTA 125, що проходить у чилійській Коліні. Після перемоги вона зробила важливу заву про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tennis.ukraine.

Шанс на топ-100

У півфіналі турніру Олійникова у двох сетах здолала Лауру Самсон з Чехії – 7:6, 6:2. Таким чином вона продовжила свою переможну серію до дев'яти матчів – це її найкращий показник із травня. Раніше найдовша серія українки складала 11 виграних матчів.

Завдяки другому поспіль виходу у фінал турнірів WTA Олександра впритул наблизилася на першої сотні світового рейтингу. Зараз вона – 102-га, і це особистий рекорд тенісистки. У разі перемоги у фіналі Олійникова вперше зможе потрапити до топ-100.

У вирішальному матчі українка зіграє проти 106-ї ракетки світу – Леолії Жанжан з Франції. Це буде їхня друга очна зустріч. У березні французька тенісистка перемогла Олійникову у півфіналі турніру ITF у Бразилії.

Фінал запланований на неділю, 23 листопада, о 23:00 за київським часом.

"Війна йде щодня"

Після перемоги в півфіналі 24-річна спортсменка виступила із сильним зверненням до міжнародної спільноти.

"Ми боремося – і боремося за весь демократичний світ, за свободу для всіх. Тому що саме свободу Росія хоче забрати у нас, але фактично – у всієї Європи, прагнучи дестабілізувати світ.

Війна йде щодня. Ми живемо під обстрілами щодня. Цього тижня було так багато атак, так багато загиблих невинних людей... Тому так важливо продовжувати підтримувати Україну. І я дуже рада бачити, що тут, у Чилі, люди поінформовані, розуміють, що відбувається", - сказала тенісистка.

Як Олійникова підтримує ЗСУ

Олександра разом з колегами-тенісистками Веронікою Мирошниченко, Христиною Возняк та Єлізаветою Труш створила платформу drones4ua.org. Її мета – об'єднати зусилля тенісної спільноти для підтримки Збройних Сил України, зокрема підрозділів БпЛА.

"За час роботи платформи нам вдалося передати військовим десятки FPV-дронів. А нещодавно я стала спортивною амбасадоркою одного з найефективніших підрозділів Сил Безпілотних Систем ЗСУ – 412 окремого полку “NEMESIS”. Це справжні повітряні козаки: про них небагато знає громадськість, але для ворога вони – пекло, а для побратимів – легенда", - повідомила тенісистка на особистій сторінці в Instagram.

&quot;Боремося за свободу для всіх&quot;. Тенісистка Олійникова вразила промовою про підтримку України (відео)

Олександра Олійникова з прапором 412 бригада Nemesis (фото: Instagram Олександри Олійникової)

Раніше ми повідомили, що шалений хайлайт Костюк потрапив у добірку сезону від WTA та підкорив соцмережі.

Також читайте, що Еліна Світоліна визначилася з першим турніром 2026 року.

