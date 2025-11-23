ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Виграв Кубок Імператора: українець Явгусишин здобув головний трофей японського сумо (відео)

Неділя 23 листопада 2025 18:09
UA EN RU
Виграв Кубок Імператора: українець Явгусишин здобув головний трофей японського сумо (відео) Фото: Найпрестижніший трофей в руках українця (nikkansports.com)
Автор: Андрій Костенко

Український сумоїст Данило Явгусишин став переможцем престижного турніру Kyushu Basho у Фукуоці та здобув Кубок Імператора – головний трофей японського сумо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkan Sports.

Як українець здобув трофей

У календарі сумо щороку проходить шість великих турнірів – башьо. Завершальний старт 2025 року відбувався з 9 по 23 листопада у Фукуоці. Україну представляли двоє спортсменів — Сісі Масару (справжнє ім'я – Сергій Соколовський) та Аонісікі Арата (Данило Явгусишин).

На Kyushu Basho кожен борець проводить 15 сутичок. Явгусишин здобув 12 перемог і вийшов до чемпіонського плей-офф, де його суперником став монгольський спортсмен Хосьорю Томокацу (Сугаррагчаагійин Бямбасурен).

У вирішальному бою 21-річний українець переміг завдяки технічному кидку окурінаге, здолавши фаворита вже вчетверте за кар'єру.

У чому історичність перемоги

Для світового спорту перемога Явгусишина – це знаковий випадок. Адже європеєць виграв елітні змагання з сумо вперше за вісім років.

Данило – перший українець, який став чемпіоном турніру елітного дивізіону. Крім того, він четвертий наймолодший чемпіон в історії (21 рік і 8 місяців).

Україна стала лише сьомою країною, чий спортсмен вигравав Кубок Імператора.

Українець провів лише 14 турнірів у кар'єрі перед тим, як здобув найпрестижніший трофей. Швидше це вдалося лише японцю Мікії Такеруфудзі – після 10 турнірів.

Хто такий Данило Явгусишин

21-річний спортсмен родом із Вінниці. Сумо зацікавився ще у семирічному віці, паралельно займався дзюдо та вільною боротьбою.

Він здобув три "золота" на чемпіонаті України з сумо у 2021 році (до 100 кг, в абсолютній ваговій категорії та в команді). Також вигравав чемпіонат Європи та був бронзовим призером світової першості серед юніорів (2019 рік).

Після початку повномасштабної війни Явгусишин разом із родиною вимушено виїхав до Німеччини.

У квітні 2022 року спортсмен переїхав у Японію на запрошення капітана команди університету Кансай – Арати Яманаки, з яким познайомився на юніорському ЧС-2019 в Осаці.

Спочатку займався сумо на студентському рівні – в університеті Кансай. А згодом став професіоналом, приєднавшись до команди "Адзігава".

Раніше ми писали, як тенісистка Олійникова вийшла у фінал турніру WTA та вразила промовою про підтримку України.

Також читайте, як вітчизняний боксер, відправивши суперника у лікарню, здобув титул WBC.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Контрпропозиції ЄС до мирного плану щодо України: Bloomberg дізнався деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті